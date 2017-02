Gustavo Melella. “Me preocupa lo que va a pasar con la industria y el silencio que hay”.

Al respecto señaló:” No nos vamos a distraer con estas cosas, la reunión de los vecinos de Margen Sur con integrantes del gobierno me parece fuera de lugar, es como si yo fuera al hospital a reunirme con toda la gente del hospital, a provocar y sumarme al descontento social que hay”

Melella fue más allá y sostuvo que esto es una cuestión de campaña porque hoy el gobierno provincial tiene un gran trabajo que es el desempleo en la industria. A mí me preocupa mucho el desempleo y lo que va a pasar con la industria y el silencio que hay, el silencio terrible que hay sobre la ley con el gobierno nacional que avanza con las importaciones. Yo no me quedo conforme con que hayan dicho que no va a pasar nada con la telefonía celular, porque hay funcionarios que dicen que sostener la Ley 19640 es complicado, entonces yo quiero que ahí está el verdadero trabajo del gobierno provincial, no en estas cuestiones que tienen que ver más con chicanas políticas que con otras cosas. Los únicos que estamos haciendo infraestructura es nuestra gestión. El gobierno provincial se sube a obras que son del gobierno provincial anterior y del gobierno nacional anterior”.

Finalmente y respecto a la reducción de las facturas de luz, el intendente dijo que “No lo hizo la cooperativa eléctrica, lo hizo el gobierno provincial y los más afectados por esta tarifa son precisamente los vecinos de la margen sur, si quieren hacer algo por la margen sur que cumpla la promesa del Secretario Omar Nogar y bajen la tarifa porque los más afectados son los vecinos de Margen Sur, así que si tanto quieren la margen sur se desviven por ellos, que le bajen la tarifa a toda la ciudad”, finalizó.