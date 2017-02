La política de la imposición no funciona.

Rio Grande 23/02/17 .- Llevarse todo por delante, no es la forma, no al menos la que conocemos, cuando estamos en medio de una crisis terminal, donde se cierra un comercio por mes, hay un despido por día en el sector privado y los números no cierran de ninguna manera. La industria ya perdió 6000 puestos de trabajo y a la ley de promoción le quedan apenas 6 años.