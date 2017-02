APERTURA DE SESIONES: CONCEJAL Laura Colazo: Lamentó la falta de obras para la Margen Sur

Río Grande.- Tras el discurso del intendente Gustavo Melella, la Concejal Laura Colazo manifestó que “necesitamos que haya una política pública seria de contención a las madres solas, sobre todo de protección a los niños, acá no se habló de sistemas de cuidados, tenemos que tener un sistema de guardería municipales para que los niños puedan ser cuidados mientras que las mamá trabaja, o que muchas veces en su casa la mamá está sola, pueda ir a estudiar y pueda formarse para brindarle un mejor futuro a sus hijos, de eso no se ha escuchado ningún anuncio”.

Asimismo aseguró que “hay temas fundamentales y muchas prioridades de los vecinos que no han sido resueltas como los son la Planta potabilizadora y el trasporte público de pasajeros”.

También la edil resaltó la ausencia de obras para la Margen Sur señalando que “me hubiese gustado que se hable de un natatorio nuevo para la Margen Sur, de un Polideportivo, de un Centro de Gestión y Participación, de forma que los vecinos estén realmente incluidos, estás cosas no la hemos escuchados, como así tampoco la hemos visto plasmadas en el presupuesto que se aprobó el año pasado en el Concejo Deliberante, esto es algo que esperábamos poder escuchar, pero no se encuentran incluida en la agenda municipal”, fustigó.

Igualmente la edil recordó que “nosotros estamos a disposición y el intendente sabe que puede contar con nuestra ideas para poder incluirlas, así como incluyó el tema de las ciclo vías que anunció, o como incluyó en su momento el tema de la protección ambiental”.

Asimismo la edil espera del Ejecutivo Municipal que se “trate con más respeto a aquellos que tenemos opiniones diferentes o pensamos diferentes en algunos puntos, no me parece justo que cuando un concejal sale a plantear una postura distinta, salga un funcionario a agredir o a hablar de las cualidades intelectuales de un concejal, porque simplemente lo que nosotros hacemos es ser un canal de trasmisión de aquello que el vecino nos pide en cada caminata, entonces lo que yo pido es recibir un trato de respeto y que no se descalifique a las personas porque eso es un acto de violencia, y nosotros lo rechazamos totalmente”.

Respecto del termino de inclusión social brindado por el intendente Melella, la concejal Colazo señaló que “la inclusión social debe darse en todas las políticas públicas, acá días atrás se había planteado una discusión sobre la posibilidad de independencia de la Margen Sur, nosotros no queremos que los vecinos se sientan excluidos, pero esto nace porque hay una deuda social muy grande con estos vecinos, por eso nosotros presentamos los proyectos de obras para esta zona de la ciudad de Río Grande”.

Finalmente se refirió a la cuestión del empleo, para lo cual manifestó que “es algo que nos preocupa mucho, hay muchos jóvenes sin trabajo, muchas familias que están con mucha incertidumbre, que no tienen posibilidades de encontrar una fuente laboral, y nosotros desde nuestro bloque estamos trabajando en proyecto de promoción del empleo, de formación y de educación, y de aquellas personas que tengan una idea para llevar a cabo un proyecto que puedan contar con apoyo crediticio del estado municipal a través del apoyo a la mediana empresa para generar empleo genuino”.