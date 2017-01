Verónica Andino SUTEF : “Este será un año difícil”

Rio Grande 28/01/17 .- “Este será un año difícil”, adelantó la secretaria general de SUTEF, Rio Grande, Veronica Andino, al ser consultada sobre el inicio o no del ciclo escolar en la provincia. Hace un año que están reclamando paritarias.

La dirigente sostuvo que ” como imaginara, la docencia fueguina seguramente estara dispuesta a resistit y a defender su salario y sus condiciones laborales cada vez mas vapuleadas y atacadas sin piedad por el gobierno de la provincia”.

“Nosotros nos preparamos para acompañar y estar a la cabeza de la lucha y de las definiciones que tomemos en conjunto con nuestros compañeros en las asambleas escolares una vez que nos reintegremos a las escuelas”.

“Sin dudas será un año difícil, esperamos desde hace un año la convocatoria a paritarias”.

Si bien la dirigente no lo dijo, todo hace suponer que el ciclo escolar no comenzaría, ya que no hay en el presupuesto aumento de partidas para salarios y tampoco hubo convocatoria a paritarias hasta el momento.