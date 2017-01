VIVIENDAS: Autoridades legislativas acompañaron la entrega de soluciones habitacionales

La Mandataria recordó que estas soluciones habitacionales forman parte de las 1100 viviendas que se proyectan entregar. Las autoridades agradecieron la presencia de familias y también de integrantes del gremio de la UOCRA.

Bertone destacó la predisposición de Frigerio para atender los temas de Tierra del Fuego y que no hace distinción de partidos políticos. “Jamás el Ministro me discriminó por ser peronista, él recibe a los gobernadores de todos los espacios políticos y ustedes no saben lo importante que es para un Gobernador esta actitud generosa”.

Al finalizar el acto, el titular del bloque UCR-Cambiemos, legislador Pablo Blanco afirmó que “este tipo de hechos, no hacen más que demostrar el compromiso que el gobierno nacional poseé con todas las provincias y con Tierra del Fuego”.

Además, Blanco recordó que no se trató de la primera visita del ministro Frigerio, por el contrario, ya se realizaron anuncios y en esta oportunidad, se concretó en una entrega de 64 viviendas.

En tanto, remarcó que la obligación de los Parlamentarios “es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Desde el bloque UCR-Cambiemos, siempre vamos a acompañar todo aquello que brinde soluciones”, cerró el Legislador.

Por su parte, la legisladora oficialista, Marcela Gómez (FPV-PJ) dijo que “fue muy grato poder participar del acto”, donde se realizaron anuncios de obras pero sobre todo destacó la entrega de 64 viviendas con la presencia de autoridades nacionales.

Asimismo, Gómez subrayó la inauguración del centro de salud ubicada en la calle Kuanip, dado que se encontraba abandonado por más de diecisiete años. “Hoy tuvimos el honor de reabrir las puertas, además es importante destacar las firmas de convenio con la Cámara Hotelera y también con la empresa Pesantar”.

Para concluir, la referente del FPV-PJ insistió que, el camino es trabajar en conjunto dejar de lado los posicionamientos políticos. “Porque de está manera, es la más rápida para llegar a las soluciones, que las familias fueguinas necesitan”, finalizó Gómez.