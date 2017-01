SOBRE CFK Pichetto: “Creo que un ex presidente no debería hacer nunca más política”

El presidente del bloque de senadores del FpV-PJ Miguel Ángel Pichetto es conocido por sus explosivas declaraciones, las últimas que causaron revuelo y un fuerte debate fueron sobre los extranjeros. Ahora, el legislador se refirió al posible ingreso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Cámara alta y consideró que un ex jefe de Estado “no debería hacer nunca más política”.

Ante un escenario incierto de cara a las elecciones de este año, Pichetto conversó con el diario Clarín sobre una eventual entrada de Fernández de Kirchner en el Senado y qué sucedería en caso que un juez pidiera su desafuero.: “En el Senado siempre hemos tenido la visión de cuidar a las figuras históricas. Esto no significa encubrimiento. Tengo la visión de que con los presidentes se empieza con un gran reconocimiento y se termina siempre mal. Es un signo dramático de la vida institucional argentina y hay que ver cómo se resuelve. Los americanos en su peor momento, que fue la renuncia de Nixon por espionaje, inmediatamente que asume Gerald Ford le da el indulto. Considero que los ex presidentes deberían tener una jurisdicción especial”, opinó.

En ese sentido, cuestionó el hecho que los ex mandatarios argentinos sigan en el mundo de la política tras su salida de la Casa Rosada: “Es altamente negativo. Un problema cultural latinoamericano por lo difícil que resultan las sucesiones. Yo creo que un ex presidente no debería hacer nunca más política”.