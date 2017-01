Sigue en pie el paro de la Aduana de Chile anunciado para el jueves y viernes de esta semana

En Radio Provincia, la representante de los trabajadores Karina Vargas anticipó que, a diferencia de otras medidas donde se retomaba el servicio de manera intermitente, en esta oportunidad no habrá atención en las 48 horas que dure el paro.

“Hasta ahora la convocatoria sigue en pie -dijo la funcionaria-. No habrá atención en ninguna frontera, durante todo el día, sin excepción”.

Sobre el reclamo, dijo que “hasta hoy no tenemos ningún indicio de comunicación” y que sólo hay “intentos de convencer a la gente para que no se adhiera al paro” por parte de las autoridades.

La medida afectará particularmente a los vacacionistas fueguinos que quieren viajar hacia el continente o volver durante el fin de semana, pero también al resto de los argentinos de todo el territorio que últimamente van al país vecino en viaje de compras.

Sur 54