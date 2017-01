Recolección de residuos: El 31 finaliza la prorroga con Agrotecnica Fueguina.

Por Armando Cabral

Rio Grande 23/01/17 .- El próximo 31 de enero finaliza la prorroga que el Concejo Deliberante autorizó al Municipio de Rio Grande con la empresa Agrotecnica Fueguina, encargada de la recolección de residuos. Hasta el momento no hay información sobre qué ocurrirá a partir de ese día con los 210 trabajadores que brindan el servicio. El gremio no está dispuesto a negociar si no se mejora la flota de camiones. “Vamos a terminar brindando el servicio caminando”, señalaron.