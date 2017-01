SUTEF: PARITARIAS DOCENTES: EL GOBIERNO ANUNCIA QUE CONTINUARÁ EN LA ILEGALIDAD.

Sin embargo, el Ministro de Educación de la Provincia, Diego Romero y la Presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, Andrea Freites, anunciaron que esto no se respetará. “Ya tenemos una resolución del Ministerio de Trabajo para que participen todos los gremios”, expresó en Radio Nacional Diego Romero. En el mismo sentido, Freites indicó que apoya que el Ministerio de Trabajo invite a otros gremios a sumarse a la paritaria, aunque admite que la Ley no lo establece así y que no hay ningún proyecto de modificación presentado.

Desde el SUTEF queremos aclarar que la resolución del Ministerio de Trabajo es ilegal, ya que una resolución ministerial no puede ir en contra de una Ley debido al principio de jerarquía normativa, es decir, una norma inferior (decreto, resolución, etc…) no puede ir en contra de una norma superior como una Ley. Sin embargo, ya se anuncia desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que se convocará a paritarias por fuera de la Ley vigente.

En otro sentido, la Ley 424 expresa que, ante el pedido de una de las partes, el Ministerio de Trabajo tiene 5 días hábiles para llamar a la reunión. Durante todo el 2016 el SUTEF solicitó en reiteradas oportunidades la convocatoria a paritarias. Esto fue incumplido por parte del Poder Ejecutivo y denunciado en el Poder Judicial en agosto, sin embargo, la Justicia aún no se expidió.

No solo la discusión salarial fue detenida, sino también todo lo referente a condiciones laborales. Había una agenda de temas establecida en la única reunión del SUTEF con el Ministro de Educación y la Legisladora Freites en diciembre del 2015. Dicha agenda no fue atendida por la cartera educativa a pesar de los repetidos pedidos del sindicato. Tampoco se permitió la participación del SUTEF en las reuniones de Comisión de Educación de la Legislatura presidida por Freites, quien, al igual que el Ministro Romero, se olvida de mencionar esto en sus declaraciones mediáticas e hicieron oídos sordos al pedido de “paritarias pedagógicas” realizado por el sindicato.

Desde el SUTEF hacemos responsable al Estado Provincial en sus tres poderes por incumplir con las leyes vigentes, lo que atenta contra la paz social.

Llamamos a toda la sociedad fueguina a defender el Estado de Derecho. Estamos ante un Gobierno Provincial que tiene la complicidad del Poder Legislativo y Judicial. Un Gobierno elegido democráticamente pero que actúa autoritariamente, habiendo engañado al pueblo en campaña electoral con sus propuestas para luego hacer todo lo contrario, vulnerando los derechos de los ciudadanos fueguinos y favoreciendo solamente los intereses de la clase política dominante.

Secretaría de Prensa y Difusión. Comisión Directiva Provincial. SUTEF