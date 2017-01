Melella: “Si necesitan intendentes o gobernadores que no digan nada a cambio de obras, que no me inviten”

Rio Grande 07/01/17 .-El intendente de Río Grande, Gustavo Melella, dijo que no fue invitado a los actos que encabezó el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y lo consideró “una falta de respeto institucional”. No obstante, evaluó que “si necesitan intendentes o gobernadores que los aplaudan y no digan nada a cambio de obras, que no me inviten”.

En Radio Provincia, Melella aseguró que no fue invitado a los actos que encabezó Frigerio en Ushuaia y consideró que “tanto que criticó el actual gobierno la política de amigos del gobierno anteior, la está profundizando”.

“Tiene una política de ‘te doy pero dame’ -dijo-. Y tienen a la provincia como rehén”. Además, interpretó que el macrismo “ningunea a los intendentes”.

“Si no me invitan no me causa ningún problema -aseguró Melella-. Si necesitan intendentes o gobernadores que los aplaudan y no digan nada a cambio de obras, que no me inviten”.

De todas maneras, consideró esta decisión -que también incluyó al intendente de Ushuaia- como “una falta de respeto institucional”.

Lamentó que se lo considere un opositor al gobierno nacional: “yo no soy antimacrista, pero no puedo hacer silencio en cuestiones como Malvinas o la industria”.

Evaluó que esta situación “deja muy mal parado” a Héctor Stefani, el principal referente del PRO en Tierra del Fuego y uno de los nexos con los intendentes.“El mismo Gobierno Nacional lo está perjudicando -dijo Melella-. Predica algo y Nación hace lo contrario”.