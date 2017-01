Macri: “Vaca Muerta va a generar una revolución de empleo en la Argentina”

El presidente Mauricio Macri encabezó este martes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, la firma de acuerdos con la provincia de Neuquén, empresas petroleras y sindicatos del sector para impulsar la producción de gas no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta.

El acuerdo establece que el Estado Nacional garantizará hasta 2020 un precio mínimo a los productores de gas, extendiendo el Plan Gas. Además, invertirá en obras de vialidad y de ferrocarriles para mejorar la logística del sector.

En este marco, Macri aseguró que con los acuerdos sellados se “cambia el futuro de la energía en nuestro país”. “Se abre una etapa de futuro para la energía del país. Sin energía no se crece como país, no hay desarrollo y no vamos a poder reducir la pobreza”, advirtió el jefe de Estado. Y señaló: “Hoy cambiamos el futuro de la energía en nuestro país”.

El presidente auguró una “revolución de empleo” por los acuerdos deVaca Muerta. “Miles y miles de familias se van a mudar a la zona”, aseguró el jefe de Estado. Y afirmó que esos entendimientos van a “generar una revolución de empleo en todo el país, por la provisión de industria” aparejada al yacimiento.

Asimismo, Macri volvió a reclamar a los argentinos que ahorren “la mayor cantidad de energía posible” y en tal sentido pidió a todos que “cuidemos” ese bien, “seamos solidarios y estemos juntos en esto”.

El mandatario aseguró que hay un compromiso de inversiones para el yacimiento de Vaca Muerta por “5.000 millones de dólares para este primer año”. Destacó además el esfuerzo “compartido” de las partes por el cual la provincia de Neuquén “se comprometió a no poner gravámenes nuevos” en tanto que la Nación dijo que hará su aporte “en el desarrollo de infraestructura” después de años en los que “se confundió gastar con invertir”.

Por último, Macri insistió en apuntar al kirchnerismo por la crisis energética: “Luego de quebrar el sistema de reglas, instalar la mentira, la corrupción, el derroche nos transformamos en un país de escasez de energía, que es cara porque la tenemos que exportar por miles de millones, lo que genera déficit fiscal y la no posibilidad de abrir fabricas”, aseveró. “Cada vez que hemos tenido que importar energía, hemos perdido un trabajo para un argentino”, advirtió el mandatario.