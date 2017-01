LUCAS GALLO: “NECESITAMOS TENER PREVISIBILIDAD EN LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS”

En ese marco, Gallo refirió que si bien se cancelaron los saldos definitivos de enero a junio del año 2016, “están vencidos los saldos de julio, agosto y septiembre, los que rondarían en unos 35 millones de pesos, a lo que habrá que sumar en los próximos días el vencimiento del mes de octubre”.

Confirmó que “llegamos a un acuerdo el mes pasado por los primeros tres meses del 2016 que se pagaban con Fondos de la Soja y se transfirieron el 23 de diciembre. Y abril, mayo y junio del año pasado se cancelaron recién ayer, que fue transferido el dinero con libre disponibilidad”.

El funcionario enfatizó que más allá de esa cancelación “hay una deuda importante en términos de coparticipación porque los definitivos se siguen acumulando y deberían ser cancelados los meses de julio, agosto y septiembre, porque debe hacerse a los 90 días y no se está cumpliendo, junto con otras deudas que tienen que ver con recursos del Municipio”.

En tanto, comentó que “estamos hablando de una deuda de más de 100 millones de pesos y eso le genera mucha dificultad al Municipio a la hora de administrar sus recursos”.

Al respecto, evaluó que esta situación, más de allá de generar complicaciones en el normal funcionamiento a la Municipalidad, “es ilegal porque se está yendo en contra de normativas que establecen taxativamente el mecanismo de giro de fondos a los municipios”.

“Nosotros estamos haciendo los reclamos correspondientes, estamos dialogando con el equipo de Economía de Gobierno pero esto no es sostenible porque se nos asfixia todos los meses y están los compromisos del Municipio, más allá del gasto de personal”.

Como ejemplo enumeró la redeterminación de precios con Agrotécnica Fueguina, deudas con proveedores y demás servicios que debe prestar el Municipio: “Tenemos una deuda acumulada entre 2015 y 2016 de unos 200 millones de pesos; pagamos casi 100 millones el año pasado y nos quedó una deuda de 177 millones de pesos, a lo cual si le sumamos los atrasos con los proveedores del año pasado estamos actualmente en 207 millones”, lo cual representa “algo más del 10% del presupuesto municipal” y por lo tanto “si no hay una regularización en el giro de fondos desde la Provincia será muy difícil cumplir con todas las obligaciones”.

Gallo expresó que el diálogo con el Gobierno provincial “nunca se cortó” pero “la realidad es que los fondos no se giran como deberían; estimamos que la coparticipación de los recursos de la Provincia se incrementaron en un 18% y esos recursos no llegan al Municipio, esto nos preocupa mucho”. Y señaló que “seguiremos con el reclamo administrativo correspondiente” y una vez que se reabra la feria judicial se evaluará qué mecanismo se buscará para regularizar la deuda, resaltó el funcionario.

Además, indicó que “tenemos que buscar los caminos que tengamos a mano, eventualmente alguna denuncia se tendrá que hacer si esto no se regulariza porque se compromete seriamente los servicios que presta el Municipio en forma permanente. El 80% de nuestros recursos provienen de coparticipación nacional, provincial y regalías, y si eso se atrasa no tenemos forma de compensarlo con recaudación propia”. “No es de nuestro interés que los reclamos de nuestros proveedores lleguen a la Justicia, y para establecer un compromiso de pago con ellos necesitamos tener previsibilidad en la transferencia de los fondos desde Provincia, si no es prácticamente imposible”, afirmó.

El secretario de Economía y Finanzas expuso que ante las dificultades que existen “el Intendente hace un esfuerzo enorme todos los días y nosotros estamos abocados a ver de qué manera salimos adelante con los recursos que tenemos, sin comprometer a nadie y tratando de que todos los servicios que se prestan sean los mejores posibles”.

“Quiero creer que no hay intencionalidad política pero en virtud de estos atrasos que se hacen cada vez más importantes, uno piensa en otras cosas. Sabemos que la situación de la Provincia es compleja y que los recursos tampoco alcanzan, pero que hay un compromiso de transferencia de fondos que no se está cumpliendo y la consecuencia puede ser muy negativa”, concluyó.