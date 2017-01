La Fiscalía de Estado invalidó las acusaciones realizadas contra la OSTDF e instó a los directores a dar quórum

El Fiscal, en consideración al hecho de público conocimiento de recurrentes inasistencias de los mencionados directores, les comunicó en su dictamen, además, que “el hecho de incurrir en inasistencias injustificadas a las sesiones de directorio que hayan sido debidamente convocadas podrá hacerlos pasibles de responsabilidades derivadas”.

La presidenta de la OSTDF, Margarita Gallardo, expresó que “el dictamen del fiscal me parece muy preciso y hace una evaluación muy metodológica respecto de los hechos denunciados, además, les advierte sobre la obligación que tienen de dar quórum y que en caso de no hacerlo pueden ser pasibles de sanciones”.

Respecto de las insistencias de los directores Torres y Caicheo, Gallardo explicó que “es la cuarta vez que no se presentan y las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora lo tuve que hacer sola, de lo contrario ahora no tendríamos prestaciones sanitarias, porque no se habría cargado el presupuesto” y aclaró que “esto me lo permite la Ley Nº1071 en su artículo Nº7”.

En su presentación, los directores acusaron de inválida la resolución de directorio IPAUSS Nº 244 que fija las estructura políticas y orgánicas a partir de la cual el 2 de enero se abría la obra OSTDF y la caja de previsión, a lo que el Fiscal respondió calificándola como “plenamente válida”.

Por otro lado, ante la reciente información divulgada acerca de un presunto abandono de persona en los casos de derivaciones, Gallardo aseveró que “me parecen acusaciones temerarias e irresponsables, considerando que la obra social tiene al día el pago de las ayudas económicas a los afiliados derivados”

“Tenemos un caso irregular de una mujer que fue dada de alta el 27 de diciembre y se le cerró la derivación, esta mujer quiso quedarse en Buenos Aires con sus hijos y el 18 de enero se le volvió a abrir la derivación porque pidió un turno para atender a uno de sus hijos, pero exige la ayuda económica por los días anteriores” detalló la funcionaria.

La Presidenta de la OSTDF aseguró que “no se han presentado cortes de servicio en ningún prestador, ni en las derivaciones ni a nivel local, todas las ayudas económicas están depositadas al día, y a los prestadores, en estos 20 días que lleva la obra social, se les ha pagado 55 millones de pesos”.