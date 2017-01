La dirigente y referente de la cantera popular natalia Jañez Hoy recordaron en un humilde acto a Don Arturo Illía.

Rio Grande 18/01/17 .-34 años de la muerte de Don Arturo Illia uno de los políticos que la Argentina no sólo recuerda sino que extraña (-no por todos, parece que hay memoria selectiva) Décadas sin golpes militares, de continuidad democrática pero con muchas deudas, lo recordamos (-pequeña palma de una vecina en su memoria flores celestes y blancos, fue presidentes de todos dijo-)

Illia reivindica la actividad política la constancia en la acción, la constancia en los valores y en sus convicciones. (Las encuestas no existian) Illia tenía sus ideas, plan de gobierno, sobre todo respuesta que las ofreció a la sociedad y esta acompañó. Una mirada al horizonte que determinó un rumbo, gobernaba haciendo escuela.

Ser estadista no se llega fácilmente. Jóvenes y no tanto que hacemos política hay muchos, sin embargo, esto no nos transforma en estadistas. Tal cuál Raúl Alfonsín “gobernar implica tomar decisiones cruciales basadas en el delicado equilibrio entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad” Sin duda Alfonsín continuó la escuela de Illia. El marcó a fuego una generación de dirigentes, jóvenes en su momento en la Unión Cívica Radical por las ideas, las acciones y las convicciones. (Que tanto nos faltan hoy dentro del partido y a los fueguinos)

Estamos en permanente búsqueda de dirigentes convencidos, con proyectos que asuman la responsabilidad antes y después de ser elegidos. El pueblo lo eligió y siempre anteponiendo al pueblo cumplió, con errores pero nunca puso excusas ni buscó responsabilizar a otros.

En vos, en todos nosotros, queda la tarea de mantener vivo su recuerdo (no para conmemorar aniversarios o pedir que ubiquen su busto al alcance de cualquier vecino sin importar horarios estatales) Ex Presidente de la Nación Argentina merece más, continuar la escuela que logre verdaderamente transformar nuestro país, proyecto inclusivos con desarrollo económico valores y la defensa de instituciones porque somos la Democracia, es nuestro ADN.

Si se preguntan por qué somos radicales…la respuesta es sencilla.

Seguimos su ejemplo.