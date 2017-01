IPV: Implementan el VERAZ para morosos crónicos.

Desde el IPV se dio a conocer hoy que ese ente comenzara a enviar al veraz a todos aquellos morosos crónicos que desde hace décadas no pagan la cuota de mensual dela vivienda que ocupan.

Veraz es un empresa que se encarga de recolectar y almacenar los datos sobre la condición deudora o no de una persona.

Por ejemplo, si se solicita un crédito para comprar un tv en una casa comercial, esa casa comercial se fija en Veraz si no mantiene deudas anteriores con cualquier empresa; le otorgan el crédito, pero si no paga pasa a ser un moroso y apareces en Veraz.

El problema muchas veces se da porque tardan mucho en sacar a una persona como deudora cuando ha regularizado su situación y no puede contraer ningún tipo de obligación ni celebrar contratos porque ante Veraz es un moroso.

El hecho de aparecer en veraz impide cualquier tipo d contrato o compra en cuotas, acceso a créditos etc, por lo que según informaron muchos morosos ya fueron a regularizar su situacion.