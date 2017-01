Gustavo Melella:”Basta de estar contra los intendentes”

AL respecto Melella dijo,” Es terrible, para nada, creo que es una línea que algunos están siguiendo en este tiempo para tratar de desprestigiarnos al Intendente Vuoto y a mi. Creo que es parte de una estrategia que tiene el gobierno provincial pero si la gobernadora quiere trabajar con nosotros tiene las puertas abiertas y sabe que cuenta con alguien. En algunas cosas no vamos a coincidir es la realidad, con el gobierno nacional tenemos nuestras diferencias y no vamos a estar aplaudiendo lo que estamos convencidos que no hay que aplaudir. Siempre es el gobierno que vuelve sobre nosotros, si quiere trabajar con nosotros estamos dispuestos”.

Respecto de cuando se van a dejar de lado estas diferencias para tratar de encontrarle una solución a la crisis generalizada, Melella sostuvo que “Nosotros no la acusamos de nada, nunca, todo lo contrario, cuando tengo quejas con funcionarios del gobierno la separo a la gobernadora, eso no lo hace con nosotros, en mi caso, con mi persona, si quiere colaboración en el municipio la va a encontrar, pero para aplaudir lo que no haya que aplaudir no, la verdad que parece que se quiere distraer la atención de los problemas reales entendiendo que los problemas son los intendentes, pero el problema es la falta de industria, con medidas del gobierno nacional con, el desempleo que crece, la cuestión social que se complica, la educación que se complica, esos son los problemas, la salud es un problema, la seguridad y no los intendentes, basta de estar contra los intendentes. Si ella quiere una relación madura estamos dispuestos, ahora esto de estar cada tanto atacándonos me parece que lo que se busca es eso un conflicto victimizándose , y no corresponde”, finalizó