El propio edil ayudó a una mamá: Rossi reclamó obligatoriedad de que colectivos suban madres con cochecitos de bebé

Rio Grande 20/01/16 .- El concejal Paulino Rossi (UCR) presentó una nota al Municipio reclamando un mecanismo formal “en el cual se establezca la obligatoriedad de no solo permitir el acceso a los colectivos de las madres con los carritos armados sino también que se garantice la colaboración por parte de los choferes”. Justamente el edil tuvo que aclararle al conductor de una unidad que este servicio debe ser garantizado.

Río Grande.- “Hay cosas que tenemos que trabajar desde el Estado, desde la empresa y desde los trabajadores del volante”, entendió el concejal Paulino Rossi.

El representante legislativo de la ciudad contó que “puntualmente en el día de hoy hicimos un reclamo porque me pasó personalmente; había una madre con su bebé durmiendo en su carrito y tenemos colectivos viejos, si bien hay algunos que son más nuevos y tienen pisos bajos en el que pude subirse una persona con discapacidad motriz”.

En este punto el edil contó que cuando estaba descendiendo del colectivo y decidió ayudar a esta mamá a subir con el carrito, el chofer de la Línea C (en la intersección de San Martín y Espora en sentido Norte Sur), el chofer le dijo que ‘era la última vez que lo podía hacer sin desarmar el mismo’, “cuestión que era imposible para una madre sola, el tener que desarmar el mismo y subir a su criatura en brazos. Cuando escucho dicha afirmación le digo al chofer que no existe dicha prohibición y que por eso se están obligando los colectivos con piso bajo para que puedan acceder discapacitados y madres con cochecitos para bebes, a lo cual me dijo que era lo que le informaron de la empresa”.

Más allá del hecho puntual que fue resuelto, Rossi confió que “queremos ver con el Ejecutivo municipal que haya mecanismos que garanticen que ante este tipo de situaciones el chofer tenga la obligación de ayudar a las madres que lleven estos carritos armados a subir al colectivo. De por sí ya no es muy simpático esperar media hora el colectivo como estamos teniendo de demora actualmente; pero hay cuestiones que tienen que ver con lo actitudinal en el que tenemos que trabajar entre todos –Estado, Empresa y Sector del Trabajo) para tener normas de convivencia para que a la gente que usa el transporte público le sea menos hostil poder utilizar el servicio”.

