El intendente Gustavo Melella decretará la inamovilidad del Feriado del 2 de abril en la Ciudad de Río Grande

La medida es en respuesta a decreto del Gobierno nacional que estableció la movilidad de la fecha que conmemora la Gesta de Malvinas, dentro de la nueva grilla de feriado de este año para el país.

Para esto el subsecretario de Innovación y Modernización, Andrés Dachary, junto al director de Modernización, Miguel Vázquez, mantuvo un encuentro con miembros del Centro de Veteranos de Guerra de la ciudad para ultimar los detalles de la firma del documento, a la que se estará convocando a diversas entidades de la ciudad.

“Tristemente vemos como se ha incluido al 2 de Abril que pueden moverse adecuándola a distintas necesidades. Compartimos la preocupación, el rechazo a esto. El Intendente Melella nos ha encomendado trabajar en la redacción de un decreto que será firmado el próximo lunes junto a Veteranos y actores fundamentales de nuestra sociedad”, dijo el licenciado Dachary.

“Con este decreto se ratifica la inmovilidad de esta fecha para nuestra ciudad. Río Grande conmemorará la Gesta de Malvinas cada 2 de abril este año, como cada año, como la ciudad, como los Veteranos se merecen”.

“La ciudad se caracteriza por este logro gigantesco de los Veteranos de conseguir instituirnos como Capital Nacional de la Vigilia. No se entiende esta determinación. Cuando uno ve los considerando de este decreto que modifica el régimen de feriados se habla que aquellas fechas que tienen una trascendencia, en particularidad para el país, deben preservarse, debe quedar fijas, pero en este caso Malvinas no adquiriría este rango y es algo que no condice con la mirada de la ciudad, con la mirada del Municipio, nuestra propia Carta Orgánica es la que nos encomienda también en preservar el reclamo de soberanía, pacífica, honrar la Gesta, por eso el Intendente ha tomado la decisión, más allá de la decisión de la Nación, que en nuestra ciudad el 2 de Abril sea una fecha innamovible”, insistió el Subsecretario.

“Ademas se invitará a otras ciudades, otro actores, la provincia, a que tomen esta iniciativa, porque tenemos que demostrar que verdaderamente Malvinas es una Causa Nacional y como tal tenemos que honrarla”, subrayó.

En tanto, el secretario del Centro de Veteranos de Guerra, Bernardo Ferreiro, apuntó que “la postura del Centro de Veteranos de Guerra es apoyar en un cien por ciento al Municipio en esta determinación, ya que nuevamente desde Tierra del Fuiego salen las primeras medidas de esta decisión del Gobierno nacional”.

“Hemos tomado muy mal esta determinación, pero no nos sorprende”, lamentó.

“El Municipio de Río Grande ha encabezado otras manifestaciones apoyándonos, ha sido punta de lanza en muchas actitudes en contra de este tipo de medidas, como lo fue la acción bélica que tuvieron los ingleses, siendo uno de los primeros que se pronunció a nivel nacional. Ahora sucede lo mismo, contra este tipo de medidas que lo único que hace es desmalvinizar e ir en contra de los intereses de nuestro propio país”, insistió Ferreiro.