Concejal Verónica González: “Cuando hay dialogo no hay conflicto”.

Respecto de la inamovilidad del 2 de abril sostuvo que “había que estar a la altura de las circunstancias y fue más que una cuestión administrativa, una cuestión ideológica, eso quedó muy claro, me parece que poner en valor esta fecha el 20 de junio, el 24 de marzo y el 2 de abril y se hizo mucho hincapié en el 2 de abril por nuestra situación, nosotros somos malvineros, abarcamos a Malvinas en nuestra provincia y a nuestras islas y no podíamos dejar de mencionar que hubo 30 mil desaparecidos, más de 500 bebes en el 76 donde murió gente, así como los combatientes que quedaron allá. Hoy siguen dando pelea las asociaciones de Madres, Abuelas y nuestros veteranos, así que no podríamos dejar de lado esto y sin lugar a dudas el 20 de junio que tiene que ver con el símbolo madre. Fue tomar el toro por las astas desde un lugar ideológico y con muchísima fortaleza desde nuestra situación insular, desde esta provincia que es la más grande del país, porque hay que empezar a generar conciencia ciudadana de esto”.

En otro orden y respecto de la disputa por el Impuesto Inmobiliario por el cual el gobierno de la provincia ha presentado un pedido de declaración de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia, González expresó que “nosotros desde los inicios de la gestión, desde el concejo deliberante entendimos a través de una ordenanza que es imposible que esto suceda, seguimos insistiendo con estos conceptos que yo señalaba, somos federales, tenemos autonomía, tenemos cartas orgánicas, la carta orgánica nuestra indica que esos impuestos forman parte del erario público municipal, también la distribución que entiende el gobierno es la misma que nosotros estamos llevando adelante así que no habría ningún tipo de inconveniente en que sigamos manejando nosotros los recursos porque a todo esto, somos subsidiarios de un estado de gobierno provincial y al tener esta situación subsidiaridad que s modelo a nivel nacional, lo que indica es que si nosotros nos estamos haciendo cargo de la salud como eje de gobierno municipal, de cuestiones que atañen a la educación, de situaciones que no solo atañen a la obra pública y de y lo deportivo y recreativo de nuestros niños”.

“Realmente la situación subsidiaria de este municipio es muy clara en cuanto a sus políticas públicas, nos gustaría también que los ejes de seguridad, salud y educación a nivel provincial también estén bien enmarcados. Estas cosas nos harían avanzar, cuando hay dialogo no hay conflicto, no hay conflicto de partes, al no haber dialogo nosotros no podemos detenernos porque tenemos una ciudadanía que está a la espera que de las respuestas lleguen y es a lo que se está arribando”, finalizó.