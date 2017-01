Carta abierta a la Mesa de Conducción del PJ Tierra del Fuego

Si bien no se trata estrictamente de un comunicado del partido —según su estructura formal— creímos y creemos que se trata de una enumeración de hechos y circunstancias acaecidas durante el último año y que no han sido desmentidas ni en una línea por la Sra. Gobernadora, ni por sus colaboradores partidarios.

Nos sorprende que la conducción de una fuerza política con una larga historia de militancia y representación califique como “panfleto mediático” a un artículo de opinión de un medio de comunicación partidario y, por otro lado, crea que, con asegurar que el texto contiene “falsedades” pueda hacer realidad su existencia. No aporta ni siquiera un dato que avale esa afirmación.

Nos llama la atención que los integrantes de esa Mesa pretendan descalificar la opinión de un ciudadano afiliado a una fuerza política no mayoritaria valorando como cierto solo lo que las masas apoyan. Huelgan ejemplos de mayorías que avalaron atrocidades. Uds. conocen muy bien sobre ello. “Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga…”.

Lógicamente no coinciden, claramente tienen sus motivos, evidentemente no los van a decir, nosotros opinamos, pueden o no coincidir, pero la publicación no tiene ningún otro objetivo que decirles que no pensamos lo mismo, que tenemos una lectura propia de lo que deciden y publican, que no aplaudimos, que estamos preocupados y que incumplieron.

Uno, cien, diez, o diez mil, seguiremos expresando opinión política, sosteniendo lo hecho, lo trabajosamente logrado, y respondiendo por aquello que no pudimos concretar.

Gracias por la atención dispensada Sra. Gobernadora.

Mesa de Conducción Partidaria del Partido Social Patagónico

