AUNQUE SUGIERE EL 17 %: Nación no intervendrá paritarias

DyN/Télam

El secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, aseguró que el gobierno nacional no va a intervenir en las paritarias del sector privado pero pidió que se tome como referencia “una inflación del 17 por ciento” para este año. Asimismo, señaló que en el gobierno “es muy importante que todos toquemos como orquesta, que somos la misma partitura con la misma convicción”. Quintana también advirtió que “hay alguna oposición que le gustaría ver el fracaso de este gobierno y ver un sindicalismo combativo”.

De todas formas, en una entrevista que publicó hoy Clarín, dijo que desde el gobierno “no vamos a intervenir en la paritaria del sector privado, lo que queremos es que la negociación paritaria 2017 tome como referencia la inflación de este año. Nosotros tenemos una pauta inflacionaria del 17 por ciento”.

Por otra parte, sostuvo que la “creación de empleo público se ha dado en provincias y municipios, no a nivel nacional donde se redujo en unos 10 mil puestos. Es importante que todos tomemos conciencia de que no es sostenible que siga creciendo el empleo público. Cuando digo ‘todos’ me refiero a gobernadores e intendentes”.

“Igual -añadió- nuestro foco, mucho más que en la reducción del empleo público, está en la revalorización de un Estado moderno y transparente”. Cuando le preguntaron si era contradictorio con prometer bajar el déficit fiscal, “no, no es contradictorio. Los salarios del gasto público nacional representan menos de un 15%. Nosotros nos comprometimos a un camino gradualista, porque creemos que es la forma más inteligente de salir de una situación de estanflación y los mercados avalan nuestra apuesta”.

Más adelante apuntó que “sabemos que el déficit es insostenible. No es que nos financian hoy y para siempre”, añadió. Y, apuntó: “No recuerdo ningún gobierno que en el primer año de gestión haya reducido impuestos por un monto equivalente a 1,7% del PBI. No es que el déficit no baja porque subimos el gasto, sino porque bajamos los impuestos”.

Quintana señaló también que “muchos empresarios locales, nacionales e internacionales, dialogan con los ministros responsables de cada área, con secretarios y en algún caso también con nosotros. Pero no es que competimos por ese contacto: lo que buscamos es que todos seamos canales de diálogo en esta construcción donde enfatizo el juntos”.

Por último ratificó que “el presidente (Mauricio Macri) confía en una forma de organización que le ha dado resultados en su carrera y, como suelo decir, lleva más de tres décadas gestionando y liderando distintos tipos de organizaciones de manera exitosa”.