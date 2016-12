Concejal Miriam Mora: Resumen de Proyectos y ordenanzas.

Resumen Anual de Proyectos. Ordenanzas.  Ordenanza Municipal Nº 3478 (Proy. 155): Modifica el Artículo 4º de la Ordenanza Municipal 1890/4 sobre subsidios a las ONG’S, la cual dice que se les dará para solventar gastos un monto máximo de pesos tres mil ($3000).  Ordenanza Municipal Nº 3491 (Proy. 256): Modifica de la OM Nº 2934/11 Titulo XXII Tasa por Uso, Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones Deportivas y Albergues Municipal, el Artículo 147º, en la parte donde decía: Padre o Madre ahora dice Jefe/a de Familia.  Ordenanza Municipal Nº 3504 (proy. 216): Incorporar en el paseo de la memoria ornamentación, siendo esta diez (10) columnas con referencias históricas conmemorativas a la fecha, en el sector parquizado.  Ordenanza Municipal Nº 3517 (Proy. 449): Colocación de carteles de señalización vertical, que serán indicadores de los diferentes entes públicos y turísticos con referencias históricas de nuestra ciudad en: Acceso Zona Norte/ Sur de Río Grande, antes de la rotonda de circunvalación. En la intersección de calle Santa Fe y Av. Caídos de Malvinas, antes de la rotonda del avión. Sobre calle Santa Fe, antes de la rotonda de las Américas. Acceso sur/norte Ruta Nacional Nº 3, sector del monumento a la trucha.  Ordenanza Municipal Nº 3535 (Proy. 525): Denominar “Seriot” a la calle sin Nombre de la Sección K, entre las calles El Alambrador y Mirko Milosevic.  Ordenanza Municipal N° 3539 (Proy. 574): Colocación de cartelería en locales que contengan sustancias peligrosas. Es necesario contar con un registro seguro y veraz de las sustancias denominadas peligrosas de toda persona física o jurídica responsable de un galpón, para que diferentes entes públicos (bomberos, agentes, sanitarios, etc.) sepan cómo actuar en diferentes casos de emergencia ya que han sucedido accidentes con explosiones por derrames tóxicos.  Ordenanza Municipal Nº 3549 (Proy. 470): Denominar Calle “Los Cipreses” a la arteria con denominación catastral Calle sin Nombre Nº 40 de las Sección F, Entre las calles Lago Chepelmut y Vuelta de Obligado.  Ordenanza Municipal Nº 3552 (Proy. 486): Denominar al paseo a construirse en “La Plaza del Ovejero” de las Sección A Macizo 19 Parcela 9, “Paseo de las Provincias Unidas”  Ordenanza Municipal N° 3558 (Proy. 681): Designación de calle ARA Santísima Trinidad a la calle Sin Nombre Nº 233 de la sección K, dada la necesidad de renombrar la calle el esquilador y de esta manera evitar inconvenientes en la numeración de los lotes de los vecinos, los cuales ya poseen número de puerta.  Ordenanza Municipal Nº 3559 (Proy. 139): Incorporar placas que indiquen en Sistema Braille y en lenguaje convencional, con relieve y contraste cromático en la cartelera informativa y en monumentos.  Ordenanza Municipal N° 3566 (Proy. 738): Colocación de señalización vertical de tipo disco “Ceda el Paso”, en calle Mirko Milosevic, antes de llegar a la intersección de la calle Seriot, dado que por los trabajos de construcción de la rotonda en la bajada del puente Mosconi, con sentido norte – sur, fue retirado el anterior cartel de seda el paso que se encontraba en dicha calle.  Ordenanza Municipal Nº 3570 (proy. 182): Colocación de la figura del mapa de las Islas Malvinas en los carteles de nomenclatura urbana en su parte superior izquierda.  Ordenanza Municipal Nº 3580 (Proy. 552): Denominar “Barrio Batalla de Georgias del Sur”, al barrio comprendido por los Macizos Nº 147-A al Nº 147 I y los Macizos Nº 229 al Nº 260 de la Sección K. Y darle nombre a las calles del mismo.  Ordenanza Municipal Nº 3586 (Proy. 351): Desafecta del uso público el espacio verde identificado catastralmente como Sección J, Parcela 14E, a las Asociación Civil Grupo Scout Tantanakú.  Ordenanza Municipal N° 3600 (Proy. 946): Exceptuar del Art. N° 5 de la OM N° 2679/09 y nombrar al patio de juegos ubicado en la calle L. Garibaldi Honte, de la Sección J Macizo 15b (Chacra IV) Matías Maximiliano Mirabete, ante el pedido de los vecinos y con motivo de honrar a este joven, quien se destacó por su lucha incansable por la vida, sabiendo ganarse el cariño de la gente. Interbloque.  Ordenanza Municipal N° 3480 (Proy. 221): Cuadro Tarifario de Taxis: Deroga el OM N° 3367/15 y modifica OM N° 2067/05. Se fijan las tarifas de taxi hasta el 31 de julio y desde el 1 de agosto.  Ordenanza Municipal N° 3541 (Proy. 583): Colocación de cartelería de señalización vertical, distribuidos de manera estratégica sobre el sector del Barrio Chacra XIII, con la leyenda “Barrio Protegido por Sistema de Comunicación WHATSAPP”  Ordenanza Municipal N° 3557 (Proy. 677): Suspender por un periodo de 180 días, a partir de la promulgación de la presente, la recepción de nuevos trámites para obtener la licencia de Taxiflet. Los trámites ya iniciados seguirán el curso establecido por la reglamentación vigente.  Ordenanza Municipal N° 3562 (Proy. 718): Exceptuar de la OM N° 2863/11 (Aprueba Código de Desarrollo Urbano y Territorial) a la Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Públicos de Río Grande Ltda. Para instalar de forma exclusiva un centro de rebaje de 33 kV a 13.2 kV (conductores y transformadores de energía)  Ordenanza Municipal N° 3568 (Proy. 756): Establece Escala Salarial Para Autoridades Superiores (Modifica Art. 4 de OM N° 2539/08 y Deroga OM N° 3199/3)  Resolución N° 044 (Proy. 857): Prestar Formal Acuerdo a la designación de Contador General, Subsecretaría de Finanzas Públicas, Secretaria Homónima de la Contadora María Inés González Candussi, dispuesta mediante Decreto Municipal N° 0823/16  Comunicación N° 002 (Proy. 587): Veríamos con agrado la instalación en el predio de la Base Aeronaval Río Grande “Pioneros Aeronavales del Polo Sur”, del Radar Meteorológico Argentino (RMA) producido por INVAP E.S.  Asunto N° 1108: Exceptúa del pago de impuestos al Polígono Industrial Norte – Estancia violeta como así también a las Parcelas identificadas como 18BFR Macizo 2000 Sección X. Resoluciones.  Resolución Nº 003 (Proy. 141): Repudiar en un todo las declaraciones hechas en medios internacionales por el Ministro de Defensa Inglés, Michel Fallon, sobre considerar a nuestro país una amenaza para las Islas Malvinas, expresando que no habrá negociación sobre el futuro de las mismas.  Resolución Nº 004 (Proy. 142): Solicita en un plazo de 10 días informe sobre la Empresa Agrotécnica Fueguina detallando: cantidad de unidades y personal afectado a cada servicio de recolección de residuos, barrido de calles y demás servicios de higiene urbana.  Resolución Nº 006 (proy. 217): Solicita en un plazo de 10 días, un informe sobre lo efectuado en el marco del “Día de la Mujer”, conforme al cumplimiento de la OM Nº 2747/10  Resolución Nº 008 (Proy. 250): Instruir al Ejecutivo Municipal, para que realice un llamado público, en un plazo de 60 días, con motivo de dar cumplimiento a la OM Nº 1661/2002, denominada “Programa de Padrinazgo de Plazas y Otros Espacios Verdes”.  Resolución Nº 019 (Proy. 250): Emplazar al DEM que en un plazo de 60 días se de cumplimiento a la Ordenanza Municipal Nº 2846/10 (Creación del Paseo Costanero Eva Perón), en toda su extensión.  Resolución Nº 022 (Proy. 478): Solicita que en un plazo de 60 días se de cumplimiento a la Ordenanza Municipal Nº 3334/14 denominada “Refuncionalización de la “Plaza de Los Onas”, en toda su extensión.  Resolución Nº 027 (Proy. 553): Solicitar informe en un plazo de 5 días, detallando si la empresa RGA Parking en Aeropuertos Argentina 2000 cuenta con habilitación comercial correspondiente y todo tema inherente a lo solicitado.  Resolución Nº 028 (Proy. 554): Solicitar al Tribunal Administrativo Municipal de Faltas informe sobre las actas de comprobación y el juzgamiento de las mismas sobre lo recaudado en infracciones de tránsito.  Resolución Nº 029 (Proy. 564): Pedido de informe sobre lotes cedidos a clubes y asociaciones civiles, en un plazo de 20 días detallando sobre clubes y asociaciones civiles con terrenos cedidos, plazos otorgados para cumplimiento de obligaciones pactadas, en que situación se encuentran: ocupación o construcción.  Resolución N° 034 (Proy. 596): Pedido de informe en un plazo de 20 días sobre barrios oficializados, detalle sobre cantidad de barrios oficializados, barrios con comisiones en funciones y vencimiento de mandato, barrios con comisiones normalizadoras con vencimiento de mandato.  Resolución N° 037 (Proy. 739): Pedido de informe en un plazo de 20 días sobre la situación de los SUM Barriales, detallando localización de cada SUM, en que barrios se encuentran, estado edilicio, a cargo de quien se encuentra (persona física, asociación o junta vecinal), actividades, si tienen seguro y normas de seguridad  Resolución N° 048 (Proy. 975): Solicitar el cumplimiento de la OM N° 823/96 “Estacionamiento Para Discapacitados”, en un plazo de 30 días se intimará a todos los establecimientos Públicos, Privados y Gubernamentales a realizar los trabajos correspondientes para cumplimentar con la misma  Resolución N° 042 (Proy. 1092): Solicita en un plazo de diez días, un informe sobre el cierre de la “plaza del ovejero”, donde se detallen las causas por las cuales el predio ha sido cerrado. Declaraciones de Interés.  Declaración de Interés Nº 010 (Proy. 213): Declarar de interés Socio Cultural Municipal, la realización del documental “Una historia de Valientes” siguiendo la ruta de la Aeroposta, y reconocer la labor llevada a cabo por el Sr. Luis Eduardo Soler, y a todo el equipo técnico que lo acompaño en la realización de este documental.  Declaración de Interés Nº 031(Proy. 565): Declarar de interés Socio Cultural Municipal, las olimpiadas estudiantiles 2016, destacando la participación de los jóvenes, que obtuvieron los primeros puestos en este certamen: 1º CENS Nº 18, 2º Colegio EPEIM, 3º Colegio Comandante Luis Piedra Buena Ex Comercio 1. Decretos del Concejo Deliberante.  Decreto del Concejo Deliberante Nº 067 (Proy. 249): Declarar de Interés Socio Cultural Municipal, el Raid de 7400km a caballo, realizado por el Sr. Gerardo “El Tigre” Medina desde “La Quiaca a Ushuaia” Pasando por la ciudad de Río Grande. Asuntos en Comisión.  Asunto N° 332: Prohíbe Estacionar Sobre la Acera Izquierda en las Calles del Recorrido de Transporte Público de Pasajeros dentro de la Margen Sur.  Asunto N° 334: Crea la Brigada Colegial de Transito: La misma será conformada por los alumnos de los niveles más altos, del primario y secundario, de los Establecimientos Privados. La capacitación sería implementada por el Departamento de Educación Vial, una vez terminada la capacitación serán los alumnos quienes estarán a cargo del tránsito en los horarios de ingreso y egreso de ambos turnos, desafectando así al personal de Tránsito Municipal para que solo cubran los Establecimientos Públicos.  Asunto N° 471: Institúyase el uso de Butacas o Dispositivos de Seguridad Para Niños, en el 30% de unidades del Servicio Público de Taxis y el Servicios de Remises de la ciudad de Río Grande. Los mismos estarán inscriptos y tendrán un 10% de descuento del valor total de la Patente Anual.  Asunto Nº 704: Sistema de Emergencia Civil “SEC”: Es un sistema de balizamiento lumínico de advertencia ante una emergencia y será una aplicación de aviso a la comunidad.  Asunto Nº 740: Modifica Art. 4 y 5 de Ordenanza 1073: Art. 4º delimita acceso a Río Grande, desde circunvalación por Chacabuco.  Art. 5º Prohíbe el estacionamiento de camiones entre Boulevard Héroes de Malvinas y Presidente Ortiz.  Asunto Nº 741: Sistema Integral de Respuesta Local a las Emergencias: Consiste en un sistema local de respuesta a las emergencias. Poder normar y protocolizar todos los sistemas, ante desastres y/o accidentes de gran magnitud, (protocolo de emergencia).  Asunto Nº 819: Crea Portales Digitales Barriales: Solicita al DEM que proceda a la creación de Portales Digitales Barriales, los cuales tendrán información sobre: historia barrial, mapas- límites, centros de salud, instituciones educativas, iglesias y parroquias, bibliotecas, estaciones de servicios, plazas y plazoletas, clubes deportivos, teléfonos útiles, imágenes, paradas de colectivo, links de interés. Los portales servirán para fomentar mutuamente el crecimiento, intercambiar experiencias y compartir conocimiento, elaborando estrategias para fomentar la participación de los vecinos en pos del crecimiento del medio local.  Asunto Nº821: Silla de Ruedas en Entidades Bancarias y de Atención al Público: Todas la entidades bancarias y financieras, así como todas las instituciones públicas y privadas con acceso público deberían tener como mínimo una silla de ruedas para personas con capacidades diferentes o movilidad reducida, para que puedan desplazarse y poder cumplir con sus actividades.  Asunto Nº 976: No Computo de Inasistencias a Participantes del Encuentro de Mujeres: Se instruye al Municipio para que declare de Interés Socio Cultural Municipal, “El Encuentro Anual de Mujeres” que se realiza en distintas provincias de nuestro País y no se compute la inasistencia al trabajo de las mujeres que asistan, del ámbito Municipal, 2 días antes y 2 días después de la fecha de dicho encuentro. Aclarando que de realizarse en nuestra Provincia quede sin efecto esta ordenanza.  Asunto Nº 977: Ordenanza de Prevención y Protección Integral Contra el Abuso y Maltrato a Adultos Mayores: La violencia intrafamiliar existe y no tan solo en mujeres y niños, por ello esta norma busca reglamentar los pasos y objetivos ante la detección del maltrato a los adultos mayores y las acciones que deberá llevar adelante, la Secretaria de Asuntos Sociales a través de la Dirección de la Tercera Edad.  Asunto N° 1090: Lavaderos de autos y Auto Lavados: Prohíbe el uso de agua potable en futuras habilitaciones, estos deberán realizar su actividad mediante la utilización de pozos de aguas subterráneas. Los lavaderos ya habilitados tendrán un plazo de 6 (seis) meses, con una prorroga de 3 (tres) meses para su cumplimiento, luego de la promulgación.  Asunto N° 1091: Crea el Documento Municipal de Mascotas (DMI): Crea el Registro Municipal de Identificación de Mascotas, donde los propietarios deberán registrar a sus mascotas (en la Coordinación de Zoonosis) de manera obligatoria y se les hará entrega del Documento Municipal de Mascotas (DMI), el número a otorgarse será el mismo que el del microchip.  Asunto N° 1094: Plaza con hamacas para silla de ruedas: Disponer “Hamacas para Sillas de Ruedas” en las plazas y/o paseos más concurridos de la ciudad, con elementos de seguridad y diseños especiales en reposeras o sillas de apoyo, para la integración de niños con capacidades diferentes.  Asunto N° 1095: Crea Registro de Paseadores y Registro de Criaderos de Perros: Deberán inscribirse obligatoriamente quienes realicen dichas actividades, para su regulación y seguimiento.