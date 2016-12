LEGISLATURA: Arcando repudió expresiones de exconductor de TV británica

“No nos asombra ni desconcierta la actitud del exconductor del programa británico Top Gear”, dijo el titular del Parlamento, vicegobernador Juan Carlos Arcando y recordó que en 2014, Clarkson recorrió nuestro país con tres vehículos con chapas patentes alusivas al conflicto del Atlántico Sur, refiriéndose en ellas al año del conflicto y las bajas de ambos países, en una actitud provocadora, irrespetuosa e inmoral.

“Los habitantes de la Provincia, como pacífico y respetuoso pueblo que somos, debemos observar este tipo de actitudes y declaraciones como una oportunidad de aprendizaje y un parámetro de lo que jamás debemos ser” señaló y agregó que “el mundo necesita del respeto, la unión y la paz para seguir en su camino de crecimiento moral, que algunas potencias tratan de frenar”.

“Más allá de ello, la comunidad fueguina debe tener presente que esta Legislatura no dejará pasar la ofensa en silencio, por parte de una persona que hizo de la falta del respeto una forma de vivir y publicitarse, motivo por el cual, merecidamente en su momento, fue declarado persona no grata, y no podrá pisar nunca más el suelo fueguino, que ya le demostró su desprecio, clara y terminantemente”, cerró.