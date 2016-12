Intendente Melella: “No vamos a tener una postura tan tranquila como con la 648”

Rio Grande 23/12/16 .- El intendente de Río Grande Gustavo Melella adelantó que no mantendrán una actitud pasiva frente al avance del gobierno sobre el impuesto inmobiliario. Pidió “que no mientan” al decir que el dinero lo destinarán a obras, porque por ley está fijado que los fondos son para financiar al IPAUSS. No tiene dudas de que el gobierno prevé quedarse con el impuesto automotor que perciben los municipios. Reclamó a la justicia una actitud “responsable” al momento de emitir sentencia, por las consecuencias del desfinanciamiento a las ciudades.

Río Grande.- El intendente de Río Grande Gustavo Melella advirtió que el gobierno prepara “un impuestazo”, de quedarse con el cobro del inmobiliario, y que avanzará también con el impuesto automotor, pero “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que esto suceda”, dijo por Radio Provincia.

Participó este miércoles de la reunión de la comisión 2 de la Legislatura, y se mostró “agradecido con los legisladores que se dispusieron a tener el encuentro. Eso es positivo y también es positiva la defensa de algunos legisladores de la autonomía municipal”.

También dijo estar “preocupado” por la posición de los legisladores oficialistas, “que han puesto una pared para no tener ningún diálogo, y esperan que la justicia falle”.

“Esto ya lo vivimos y tenemos la sensación de un penal cobrado”, señaló, recordando la experiencia con declaración de certeza de la ley 648, por la que se quitó el 25% del presupuesto municipal.

“Una frase de la legisladora Myriam Martínez me hizo acordar a uno de los ministros de Fabiana Ríos, que dijo que nos vemos después del fallo de la justicia y ahí hablamos. La sensación es que están subidos arriba de una topadora que tiene distintas palancas. El gobierno tiene una, otra es la mayoría de la Legislatura y otra palanca es la justicia. Avanzan y la topadora también arrasa, pero arrasa con la gente”, lamentó.

Asimismo, pidió al vicegobernador Juan Carlos Arcando “que no mienta” al decir que los fondos que recauden irán a obras: “El vicegobernador no le puede decir a la gente que esto es para hacer las obras que los municipios no hacen, porque es mentira. Esta ley lo dice claramente, y es para el financiamiento del IPAUSS”.

Avizora que, de quedarse con este impuesto el gobierno, “van a aumentar mucho los impuestos, y van a terminar pagando todos los vecinos. Esto no es para hacer obras y eso es una mentira -ratificó. Todos los vecinos van a pagar el financiamiento de la obra social del Estado”.

Enfrentamiento innecesario

Melella lamentó “las chicanas, la soberbia, los enfrentamientos” del gobierno, “en lugar de buscar la paz y el diálogo, sobre todo en estos tiempos en que hay que trabajar para contener una realidad social complicadísima”.

“Todos los días perdemos puestos de trabajo en Tierra del Fuego y esto ha sido una cortina de humo para tapar el problema del empleo y las concesiones del gobierno de la provincia a las medidas que se toman del gobierno nacional”, sostuvo.

“No era necesario instalar un conflicto más cuando tenemos un conflicto social en puerta, por la desocupación creciente en Tierra del Fuego”, subrayó.

Remarcó el cambio de postura de Arcando quien, cuando era concejal de Ushuaia, criticó duramente el avance de la ex gobernadora Ríos con la ley 648. “Walter Vuoto fue claro cuando le recordó al vicegobernador la postura que tuvo con la ley 648, decía que Fabiana Ríos era lo peor, una delincuente según él, y hoy está sucediendo lo mismo”.

“No pueden mentir y decir que es para obras, porque el mismo gobierno dice que no tiene un peso. No me quiero sumar a ninguna discusión eterna con el gobierno, porque todos los días tenemos gente que nos viene a pedir trabajo y se adhiere al programa alimentario municipal, porque no tienen para comer. Hemos crecido en la cantidad de familias que piden para los chicos con bajo peso y somos los que todos los días ponemos la cara ante la gente”, manifestó Melella.

La resistencia

Los municipios no mantendrán una actitud pasiva, si bien se desconoce el camino a seguir para evitar este nuevo recorte: “No nos resignamos a creer que esto es un penal cobrado de la justicia, y no es una presión, como dijo Gorbacz, porque yo no presiono ni negocio. Tenemos que seguir el camino del diálogo y me puse a disposición para trabajar con el gobierno, pero los legisladores del oficialismo tenían una posición muy cerrada y definida de que no hay diálogo”, aseguró.

Adelantó que “luego del impuesto inmobiliario, van por el impuesto automotor. Ni lo dudo y por eso la justicia tiene que tener muchísima responsabilidad. En esta división de poderes hay que contar con alguien que ponga un poco de equilibrio”, pidió.

“Ya nos quitaron el 25% del presupuesto con la 648. Ahora es el inmobiliario y mañana será el automotor, y esto produce un desfinanciamiento total de los municipios. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que esto suceda. Yo tengo que defender los recursos de la ciudad y lo dice mi carta orgánica. Walter y yo no somos ningunos locos y no creo que nos quedemos sentados viendo lo que sucede”, dijo.

Agregó que a este pretendido recorte, se le suma la millonaria deuda de coparticipación que no ha saldado el gobierno con las municipalidades, sin embargo “no me han visto denunciar a la gobernadora por la deuda que tiene con nosotros. Es más, he resaltado el esfuerzo y el compromiso del Ministro de Economía. Pero llegó un momento en que tenemos que decir basta y no vamos a tener una postura tan tranquila como con la 648”, sentenció el intendente.

Fuente:Provincia 23