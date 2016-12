DESDE EL CENTRO MUNICIPAL DE SALUD Nº 3 BRINDÓ RECOMENDACIONES PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DURANTE LAS FIESTAS

La profesional expresó que “estas fechas por lo general son una ocasión para reunirse en familia, pero adoptamos hábitos de otros lugares donde hay un clima distinto”. En este sentido detalló que “consumimos comidas hipercalóricas, cometemos excesos y esto puede traer malestar estomacal, en el hígado y posibles vómitos o diarrea”.

“Todo lo que nosotros comemos se transforma en combustible para que nuestro cuerpo funcione”, explicó, y subrayó que “si luego de una cena abundante nos vamos a dormir, estamos sometiendo a nuestro cuerpo a una situación que va a pasar factura después”. Para evitar esto, Urquizo recomendó “cenar temprano, esperar las doce y bailar o hacer algún movimiento físico para quemar lo que se consumió”.

“Luego de comer la digestión lleva unas dos horas y recién entonces el estómago está libre de comida”, recordó, y resaltó los beneficios de “hacer alguna actividad como caminar para ir a saludar a otras familias, dar un paseo o bailar”.

Urquizo advirtió además que no se deben mezclar alimentos crudos con cocidos si se van a conservar hasta el día siguiente y cuidar de utilizar agua potable para lavar las verduras o cocinar. Recalcó también que “otro de los hábitos es el consumo de alcohol”, y dijo con respecto a esto que “lo ideal es, si se consume, dejarlo para una hora después de la cena para no fijar grasas, tener moderación y por supuesto no conducir”.