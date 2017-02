Argentina un país subdesarrollado, tercermundista y corrupto.

Fue un día largo, agotador, y por sobre todo uno de esos días en lo que uno desearía estar en otro lugar, uno como el que quieren muchos argentinos que pretenden vivir como en Suiza, evadir impuestos como en Venezuela, cobrar sueldos como en Inglaterra y no trabajar en nada.

Un país donde volar sea gratis, la luz gratis, el gas y el agua, donde solo se cobre buen salario y no se cumpla con ninguna obligación, un país donde el más vivo es el que no hace nada y se la lleva toda, un país subdesarrollado y corrupto como pocos, un país donde la coima es moneda corriente y la moneda corriente no vale nada.

Un país donde los dirigentes gremiales traicionan a sus afiliados por plata y después los llevan a medidas de fuerza para reclamar lo que ellos acordaron a sus espaldas, un país sombrío, degradado y sin esperanza, un país siego, sordo y mudo, indigno, incapaz de defender sus derechos básicos, un país donde la mayoría de los jóvenes son drogadictos, alcohólicos, no trabajan ni estudian, y los adultos especialistas en esquivar el trabajo, genios en trampear las leyes, magos de la vagancia, adoradores del certificado trucho y el articulo para faltar a su trabajo.

Xenófobos, homofóbicos, individualistas, intolerantes, básicos, donde se admira al jefe de la barra brava de un club de futbol y se ningunea a los científicos.

Un país donde las escuelas son guarderías y se habla más por teléfono que cara a cara, donde hay escuelas rancho y el hambre se ha naturalizado.

Hambre en un país que produce alimentos para 450 millones de personas y lo que se produce, aquí no se puede comprar.

Este es el país de una sociedad de cabezas gachas, cómplices de todos y que no se hace cargo de nada, un país sin vergüenza, sin ejemplos y sin modelos a seguir, porque todo se ha diluido en medio de la desesperación por parecer lo que no somos.

Solo somos una cascara vacía, que no respeta ni a sus próceres, que no canta el himno, lo murmura, lo ladra, que cuelga cuadros de dictadores latinoamericanos como Chavez en la casa de gobierno y que en lugar de pelear por un trabajo digno hace piquetes por subsidios, que vive mirando hacia afuera y no conoce el interior, que afuera roba en los supermercados, grita, cacarea y protesta para llamar la atención.

Que pretende solo privilegios y ningún sacrificio, y a los que se sacrifican los califican de boludos y a los que se rascan los hacen funcionarios. Este país está así por nosotros, por quienes votamos a quienes nos sumergieron en el desastre, por nosotros que toleramos todo, por nosotros que ignoramos las muertes por desnutrición, el desempleo, el saqueo, las enfermedades del siglo pasado como el dengue.

Nosotros que no votamos a nadie y votamos a todos, nosotros los blancos latinos que negamos nuestro origen, los más europeos del sur del mundo, los que nos peleamos con todo el mundo, los que nos llevamos por delante la vida, los que no saludamos, los que no agradecemos, los que desconocemos el mundo porque creemos que el mundo somos nosotros.

“Estamos como estamos porque somos como somos”, pero esta sociedad no está preparada para la verdad, solo para creer lo que le conviene.

Por eso nos pasamos hablando a espaldas de los demás, criticamos, envidiamos, descalificamos y somos especialistas en todo y no sabemos nada. Un país que solo se expresa a través de redes sociales, un país que vive mirando para atrás, que valora a los honestos de la boca para afuera, pero en el fondo sigue pensando que “lo peor de la corrupción es estar afuera”.

Argentina un país que a pesar de todo esto sigue en pie, se sostiene, pero nunca voy a saber porque, porque hemos hecho lo imposible para destruirlo, abandonando la cultura del trabajo, del ahorro y hasta el respeto por nuestros mayores, este país por que dieron su vida, San Martin, Belgrado, Alberdi, Castelli, los chicos de Malvinas, el que fuera granero del mundo y tenía reservas multimillonarias, hoy es el país de los manteros, los piquetes, la desindustrialización, la pobreza y el aislamiento.

Argentina un país con buena gente?, depende como se lo mire, si es para la propaganda puede ser, pero la realidad demuestra otra cosa, no hemos madurado como sociedad, no hemos sabido comportarnos como ciudadanos, sino como individuos, no supimos jugar en equipo y está claro que nadie puede solo sacar adelante un país.

Un país cuyas dimensiones envidian las grandes potencias del mundo, como Alemania, Japón, Italia, Francia, que son, por su tamaño, provincias de un país como el nuestro. Nosotros no tenemos idea de ese potencial, pero claro para eso votamos un presidente ahora que lo arregle el, mientras otros resisten la democracia o que los investiguen. Así es hoy este país a mi me dan ganas de llorar.

Armando Cabral