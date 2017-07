JUSTICIA: Por arrogarse falsamente título de abogada: Denuncian a Cristina Fernández de Kirchner

Dom 17/01/16 .- El viernes15 de enero de 2016, el empresario Renzo Enrique Godoy, por sí y en representación de A.R.I.E.L.somos todos.ong, la organización no gubernamental que trabaja reclamando seguridad, patrocinado por el abogado, Enrique Piragini, presentó una denuncia penal en la Ciudad de La Plata por ante el magistrado penal en turno (Juzgado de Garantías N° 5, Fiscalía del Dr. Garganta), para que se investigue la posible comisión de los delitos de usurpación de títulos y defraudación, por parte de la ex Presidente de la Nación, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, sus cómplices, participes y encubridores, a raíz de invocar falsamente ser abogada, percibiendo distintos adicionales por título universitario a través de sus largos años como funcionaria pública, violando también la Ley de Ética en la Función Publica.

Su texto es el siguiente:

DENUNCIA DELITOS DE ACCION PÚBLICA

Señor Magistrado en lo Penal:

RENZO ENRIQUE GODOY, DNI 17.162.851, empresario, domiciliado en Rodríguez Peña 1071, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, por si y por A.R.I.E.L.ong, (Argentina Recupera Idoneidad en Libertad, ONG inscripta en el CENOC bajo el nro. 10841, Ministerio de Acción Social de la Nación), con el patrocinio letrado de Enrique A. PIRAGINI, abogado inscripto en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora al tomo 2 folio 252, Legajo provisional 20149/6-3, CUIT 20085026993, correo electrónico epiragini@gmail.com (TE 011 154 1598401), constituyendo domicilio procesal en calle 8 entre 56 y 57, piso 3ro. Casillero 592, Sala de Profesionales del Edificio de Tribunales, La Plata, a V.S. respetuosamente digo:

Vengo, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 43 de la Constitución Nacional, a promover esta denuncia para que se investigue la posible comisión de los delitos de USURPACIÓN DE TÍTULOS Y DEFRAUDACIÓN, por parte de la ex Presidente de la Nación, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ de KIRCHNER, sus cómplices, participes y encubridores, a raíz de invocar falsamente ser Abogada, percibiendo distintos adicionales por titulo universitario a través de sus largos años como funcionaria publica, violando también la Ley de Ética en la Función Publica.-

Se propone una investigación seria y profunda para despejar, de una vez por todas, esta duda, habida cuenta las reiteradas muestras de ignorancia del Derecho por parte de la denunciada, quien dijo ser una “Exitosa Abogada” para pretender justificar su exorbitante patrimonio.-

Los hechos denunciados generan inseguridad en la población y cobran mayor entidad dada la catadura de su autora.-

El Periodismo de Investigación ha plasmado en distintos artículos información útil para la pesquisa, imponiéndose, como pido, allanar la sede de la Facultad de Derecho de la UNLP, para incautar los registros analíticos y el legajo de la ex presidente, para analizar el objeto procesal. Me permito transcribir algunas notas para ilustración de V.S., tales como las de los Sres. Periodistas Christian SANZ, Juan Cruz SANZ y Guillermo CHERASHNY:

Así este último sostuvo en el diario digital Informador Publico.com:

“Mucho se ha hablado e investigado por parte de los periodistas Juan Cruz Sanz y Cristian Sanz sobre la falta de título de la ex presidente Cristina Fernández, quien, según fuentes seguras, sería estudiante avanzada o bien solamente procuradora. Por eso está matriculada en los tribunales de Comodoro Rivadavia, aunque ahí también se descubrió que esa inscripción es trucha también.

La respuesta la tiene el Dr. Hernán Gómez, actual Fiscal de Estado de la Provincia, que sucedió al Dr. Zelagowski, quien estuvo en ese cargo durante cuatro años. Y sorprendió que Daniel Scioli nombrara a Hernán Gómez, un radical poco cercano a ese partido, que fue decano de Derecho desde el 2003 hasta hace dos años.

Pues bien, siendo decano, el Dr. Hernán Gómez consultó a un director del Banco Provincia, ex diputado nacional, cuando arreciaban las denuncias de que Cristina no era abogada, y ese hombre le dijo que guardara el analítico incompleto en una caja fuerte del Banco Provincia. Y ahí quedó.

Pero ahí no terminó esta historia, sino que hace un año y medio, cuando quedó vacante la Fiscalía de Estado, en el Frente para la Victoria señalan que la ex presidente le ofertó un canje a Daniel Scioli, a saber: si el Gobernador nombraba a Hernán Gómez en ese cargo, ella lo consagraría como candidato único del FpV. Y el nombramiento salió en tiempo Express.

De este modo, Hernán Gómez guarda un secreto sobre una causa que afectaría a la ex presidente con un delito menor como sería la usurpación de títulos y honores. Pero si se comprobara la verdad, sería un papelón muy importante para Cristina, porque todo el mundo se enteraría de que -como decía la locutora militante la doctora Cristina Fernández de Kirchner- la presidente de los 40 millones de argentinos no tiene título de abogada”.

Y el trabajo de Christian SANZ, aparecido en Periódico Tribuna.com no tiene desperdicios:

12/10/2012 | Investigación

“Los elementos que demuestran que Cristina no es abogada

REVELACIONES EN PRIMERA PERSONA

Es un tema recurrente y hasta incómodo, pero siempre vuelve. ¿Es Cristina Kirchner abogada o no? ¿Se recibió alguna vez? ¿Cuándo? ¿Alguien vio su foto de graduación? ¿Y su diploma?

Voy a ser políticamente incorrecto al escribir esta nota en primera persona, pero eso me facilitará la cuestión para poder contar la historia completa de una vez y por todas.

La trama comenzó en agosto del año 2004, cuando un importante ministro -enojado porque fue dejado afuera de un importante negocio oficial- se despachó ante tres periodistas de TDP respecto a la corrupción del kirchnerismo y lanzó al final una dura advertencia: “Que no me rompan las pelotas porque si no cuento que Cristina es abogada trucha”.

Quienes lo escuchamos, Carlos Forte, Ana Grillo y yo, nos quedamos perplejos y comenzamos una averiguación exhaustiva que llevó tres años de fuerte indagación (ver fax enviado a la Universidad de La Plata en 2004). Las primeras dudas las publicamos en 2004, es cierto, pero recién en 2007 reflejamos la primera parte de la investigación completa (ver al pie notas relacionadas).

En esos días, dimos a conocer que Cristina “no está inscripta en el colegio público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. En Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás.

Para despertar más sospechas, tampoco está inscripta como abogada responsablemente autónoma ni como monotributista, por lo que jamás pudo haber facturado en la profesión. Sólo aparece inscripta supuestamente como abogada en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia bajo el Tomo 57 y el Folio 322, lo cual tampoco es muy claro, ya que nunca ejerció en dicho lugar”.

En estos días, si se consulta la página del Colegio Público de Abogados de esa localidad, se podrá ver que el dato es falso.

Por las dudas, consultamos en su momento para saber si alguna vez Cristina Kirchner había sido registrada allí como abogada y por algún motivo su nombre fue luego retirado de la lista. La respuesta fue concluyente: no, nunca estuvo anotada.

Insistimos en la cuestión e hicimos un rastreo en Comodoro Rivadavia a través de la consulta a otros estudios jurídicos y/o supuestos clientes que podría haber atendido. Toda pesquisa dio negativo.

Entonces, ¿a quién corresponde el tomo y folio que se arroga Cristina? Corresponde a una abogada de esa zona llamada Silvina García, dato sencillo de verificar por cualquiera que consulte al Colegio Público de esa localidad.

No es la única falsificación que se llevó adelante para intentar cubrir la falta de titulación de Cristina. También se “truchó” la supuesta ficha de entrega de título de la Universidad de La Plata, tal cual puede verse a continuación.

Amén de que la fecha de pago y “remisión al calígrafo” que muestra el documento es de un día feriado -12 de octubre-, donde no funcionaron las oficinas administrativas de esa casa de estudios, claramente se observa cómo se han borroneado los datos de su verdadero titular, Valentín Olmos, y se pusieron encima los de la hoy Presidenta de la Nación.

El dato lo publicó el colega Juan Cruz Sanz en 2007 y es irrefutable: “La fecha de nacimiento está claramente escrita sobre otra anterior (19 de Febrero de 1953 es la fecha de nacimiento de CK pero abajo se ve borroneado un 10 de Agosto de 1989) y la matrícula que es el DNI de la Primera Dama está tipeada sobre otro número matrícula, que también está claramente borroneada”.

Para poder probar la adulteración del documento debimos contratar -y costear- un perito calígrafo, quien no dejó de sorprenderse por lo burdo del “truchaje”.

¿Tan complicado era averiguar a quién pertenece la matrícula que se arroga la Presidenta? Para nada, sólo hay que dirigirse a la calle Juan Monje Ortega 2839, en la provincia de Salta y hablar con el propio Olmos quien confirmará la adulteración de la que fue víctima.

Sin embargo, según publicó este viernes Perfil.com Cristina estaría matriculada hasta el día de hoy en la Asociación de Abogados de Río Gallegos, pero tampoco es cierto.

Para verificarlo, los colegas solo tendrían que haberse tomado la molestia de consultar la página web de esa entidad, donde aparecen todos los letrados matriculados allí. La Presidenta no figura en esa nómina.

Como puede verse, el fraude es totalmente verificable. Lamentablemente, la única persona que podría desactivarlo es Cristina Kirchner mostrando su título o certificado analítico, cosa que jamás hará porque carece de ambos elementos.

Y allí aparece una duda esencial: ¿Nadie se preguntó por qué una persona como ella, que gusta ostentar como pocos, jamás hizo lo que haría cualquier abogado: colgar su título en una pared?

Las fuentes que consultamos los colegas que nos abocamos a investigar la supuesta titulación de Cristina fueron más de 30. Algunas hablaron a micrófono abierto y otras no se animaron, pero todos admitieron sus dudas respecto a que la hoy mandataria tenga un título profesional.

El ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold; el abogado Domingo Zárate -ex socio de Néstor-; el periodista Daniel Gatti; el abogado Rafael Flores, el referente radical Jorge Vanossi, y muchos otros, son los que desconfían de Cristina. Este último fue incluso profesor de la Presidenta en la Universidad de La Plata y jura no recordar que se haya recibido. ¿Hace falta más evidencia?

Las dudas se acumulan sin cesar y empiezan a incomodar al poder. Por caso, ¿por qué la Universidad de La Plata insiste en no dar copias del analítico de Cristina o su diploma? Una veintena de veces pedimos copia de ambos documentos, pero la Facultad siempre se negó a entregarlos. Eso sí, una fuente de esa casa de estudios admitió en una de esas oportunidades que no existía ni título ni analítico. Esa grabación se presentó como prueba en el juicio iniciado por mí junto al abogado Fabián Bergenfeld.

Perfil.com fue víctima de la misma negativa por parte de esa facultad: “Esta semana este portal solicitó a la UNLP que le brindara otro documento o listado de egresados donde figurara la Presidenta, pero se lo negaron”. Tampoco quiso “colaborar” con la investigación el Ministerio de Educación, como se ve en el siguiente documento:

Volviendo a la nota de Perfil.com, allí aparece un dato revelador: “Una abogada que en 1979 compartió el Pensionado María Auxiliadora en La Plata con María Cristina Kirchner, la desconocida hermana menor de Néstor y Alicia, contó a Perfil.com que a mediados de ese año María Cristina ‘Macri’ Kirchner le confió que la novia de su hermano, Cristina Elisabet, ‘le faltaban varias materias para terminar la carrera, lo dijo en plural’”.

“No es imposible, pero es muy raro que haya aprobado todas esas asignaturas en tan poco tiempo”, estimó la fuente, quien pidió mantener su nombre en resguardo para no dañar su “buena relación” con “Macri”. Siempre de acuerdo a lo publicado por Perfil.com.

Para terminar, quiero aportar dos reflexiones: primero, la mayoría de las mentiras detectadas en torno a la titulación de Cristina provienen de afirmaciones del propio Gobierno; segundo, en 2007 ofrecimos desde TDP 10 mil dólares a quien pudiera aportar una foto de graduación de Cristina.

El resultado de esta última búsqueda lo dice todo: el pozo sigue vacante hasta el día de hoy”.

Resulta llamativo, respecto al Titulo de marras que la fecha de pago y de remisión al calígrafo es 12 de octubre que casualmente en 1979 fue un viernes. Un día feriado que justo cae un viernes (porque sino lo podrían haber cambiado) se hacen tramites en una universidad publica?

Vale transcribir esta nota aparecida en Diario Perfil el12/10/2012 :

“Las dudas que Cristina nunca aclaró sobre su carrera de “exitosa abogada”

Incógnitas sobre su título y silencio de la Universidad de La Plata.

Por Diego Gueler (*) |

La Presidenta aseguró en Harvard que fue una “exitosa abogada” y recordó uno de los temas de su vida del que nunca habló: su graduación y matriculación como abogada. | Foto: Télam, revista Noticias y Perfil.com.

El silenciado tema lo resucitó la propia Presidenta en la fatídica noche de Harvard. “Fui una exitosa abogada”, dijo para justificar su crecimiento patrimonial. Es que la graduación de Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se mantuvo como un secreto de Estado y no fue hasta 2007, y por orden judicial, que la UNLP difundió un documento que probara la titulación de la entonces senadora.

Perfil.com accedió a dos documentos que pondrían fin a las sospechas que generó aquel secretismo ordenado desde la Rosada. Cristina Elisabet Fernández figura en el padrón de letrados de la Justicia de Santa Cruz con la matricula 10.433.615, inscrita el 12 de febrero de 1980 (Tomo II Folio 160) y graduada el 1º de octubre de 1979.

El expediente de Cristina en Río Gallegos está custodiado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La Corte santacruceña, controlada por los Kirchner desde 1991, nunca dio en mano esa carpeta. Al no haber un colegio de abogados en Santa Cruz -la única provincia sin abogacía colegiada en todo el país-, los letrados titulados deben ser aprobados por el TSJ.

A su vez, fuentes judiciales de Santa Cruz informaron a este portal que la Jefa de Estado también se inscribió el 7 de octubre de 1985 ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Tomo 57 Folio 322) para poder ejercer como apoderada legal también en los fueros federales.

De todos modos, la revista Noticias precisó que la Presidenta tuvo un rol secundario en el estudio jurídico de Néstor Kirchner y el abogado Domingo Ortiz de Zárate. Sólo realizó un puñado de defensas a inicios de los ’80. En 1987 Néstor Kirchner se convirtió en intendente de Río Gallegos y el matrimonio abandonó para siempre la abogacía.

No obstante, de la Asociación de Abogados de Río Gallegos indicaron a este medio que la Presidenta no canceló su matricula ni que tampoco posee observaciones en su expediente a 25 años de abandonar la profesión.

Silencio y sospechas. Durante la campaña presidencial de 2007, el portal Tribuna de Periodistas puso en duda que Cristina hubiera acabado la carrera. De hecho, el apoderado legal de ese sitio, Fabián Bergenfeld, denunció a la entonces Primera Dama por “usurpación de título y honores” al negarle la Universidad de La Plata el título o analítico de materias que probaran la graduación de Cristina.

La querella recayó, cuándo no, en el juzgado de Norberto Oyarbide. En una medida hoy impensada, el polémico magistrado federal ordenó a la UNLP que hiciera una copia del certificado de estudios acabados. El tema comenzó a circular en los medios y el nerviosismo en la Rosada obligó a que la universidad diera a conocer ese documento, también por un pedido del entonces periodista de Noticias, Darío Gallo.

El certificado generó algunos comentarios en esas redacciones: la línea escrita a máquina en la que figura su fecha de nacimiento y número de matrícula pareciera estar borroneada, al igual que el espacio reservado para la fecha de expedición del título. En ese certificado aparece el 1º de octubre de 1979 como fecha de terminación de la carrera. Ese día, de todas formas, coincide con el padrón del TSJ de Santa Cruz que accedió en exclusiva Perfil.com.

Esta semana este portal solicitó a la UNLP que le brindara otro documento o listado de egresados donde figurara la Presidenta, pero se lo negaron. Eso sí, el vocero de la UNLP, Gonzalo Albina, aclaró a este medio que los títulos de abogados de Cristina y Néstor Kirchner están guardados en el propio archivo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y no bajo llave en una caja fuerte en un banco de La Plata, tal como se rumoreó a mediados de 2007.

Materias libres. En 1979, la carrera de Abogacía en la kirchnerizada UNLP se realizaba por “cursos de promoción sin examen”, no con materias a cursar de forma presencial dado que no había aulas suficientes para todos los estudiantes. Los Kirchner migraron a Santa Cruz en 1976 y entonces Cristina no había terminado la carrera. Él, sí.

En esa primera etapa de estudios, Cristina conoció a Carlos Betini, hoy embajador en España (su padre, entonces Fiscal Federal de La Plata fue desaparecido en 1977), el diputado Carlos “Cuto” Moreno y supieron por primera vez del militante Carlos Kunkel.

Una abogada que en 1979 compartió el Pensionado María Auxiliadora en La Plata con María Cristina Kirchner, la desconocida hermana menor de Néstor y Alicia, contó a Perfil.com que a mediados de ese año María Cristina “Macri” Kirchner le confió que la novia de su hermano, Cristina Elisabet, “le faltaban varias materias para terminar la carrera, lo dijo en plural”.

Según relató la letrada a este portal, la hermana menor de Néstor Kirchner -mientras estudiaba Bioquímica- le contó que “Cristina no tenía ganas de terminar su carrera y fue su hermana Giselle la que insistió para que culminara los estudios”. ¿Y cómo hizo la Jefa de Estado para terminar Abogacía el 1 de octubre de 1979 si para mediados de ese año “le faltaban materias”?

“No es imposible, pero es muy raro que haya aprobado todas esas asignaturas en tan poco tiempo”, estimó la fuente, quien pidió mantener su nombre en resguardo para no dañar su “buena relación” con “Macri”.

Al parecer, Cristina habría viajado varias veces desde Río Gallegos a La Plata entre 1977 y 1979 -en el medio nació Máximo Kirchner- para rendir las asignaturas que adeudaba. No obstante, la ex compañera de “Macri” aseguró que la menor de los Kirchner en el pensionado nunca habló de los viajes de Cristina para dar los exámenes. Al igual que el título, la matrícula y el exponencial crecimiento de su fortuna, se trata de informaciones que la Presidenta nunca aclaró hasta el día de hoy.

(*) De la redacción de Perfil.com. Twitter: @diegogueler

Por otra parte, algunas personas arrimaron información al suscripto, sospechándose inclusive su graduación en estudios secundarios. PORQUE SEGÚN PUDE AVERIGUAR (PERSONALMENTE) EN NINGUNA DE LAS DOS ESCUELAS QUE SE MENCIONAN EN SUS MUCHAS BIOGRAFÍAS Y EN ESPECIAL EN LA QUE ESTABA EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA CASA DE GOBIERNO, REITERO. EN NINGUNA DE ESAS DOS ESCUELAS CRISTINA FERNANDEZ HABRIA TERMINADO LA SECUNDARIA.-

Y solicito se verifique si existe alguna inscripción como Abogada en algún Colegio de Abogados o en alguna Cámara Federal, ya que allí tendría que existir documentación respaldatoria de dicha calidad.-

Si bien los hechos denunciados han cobrado pública notoriedad, me reservo ampliar la presente y dejo constancia que asumo el rol de querellante, y pido se me tenga por tal no solo como ciudadano sino también por aplicación de la teoría del interés difuso contenido en la Constitución Local y en la Carta Magna Nacional, en mi calidad de representante de la ONG señalada ut supra, dado que estos hechos generan inquietud en la población, reservándome ampliar esta presentación y ocurrir ante organismos internacionales.-

Proveer de conformidad,

SERA AFIANZAR LA JUSTICIA.-