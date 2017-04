Ya existe una cura para esta enfermedad, la inyección OK-432

El linfangioma (inglés: lymphangioma) es una deformación congénita del vaso linfático, que tiene las siguientes características: cavidad dilatada del vaso linfático, linfa que lo llena y tejido “stroma” entre quistes que rellenan el espacio entre las cavidades dilatadas de los vasos linfáticos. La pared interior del vaso linfático se forma por su lado, de una sola capa de las células endotélicas y por el tejido conectivo entre los quistes (incluye el tejido muscular, venas, tejido conjuntivo elástico, etcétera).Patológicamente hablando, se clasifica en tres tipos dependiendo del tipo de dilatación de los vasos linfáticos: linfangioma quístico (en inglés, cyctic limphangioma o cyctic hygroma), linfangioma esponjoso (cavernous lymphangioma) y linfangioma capilar (lymphangioma simples). Sin embargo, es raro que un quiste se componga de un solo tipo. Además, no existe una norma para diagnosticar y precisar cada caso.

Clínicamente cuando un vaso linfático quistosamente dilatado ocupa la mayor parte de un tumor, se diagnostica como linfangioma quistico y por otro lado a los casos que no tienen vasos linfáticos quistosamente dilatados se distingue como linfangioma esponjoso. En caso de que aún teniendo vasos linfáticos, se encuentre relativamente gran proporción de vasos linfáticos esponjosos, sería apropiado identificarlos como de tipo mixto. En esta presentación será utilizada en la clasificación clínica.

Histológicamente, el lingangioma se considera como una enfermedad benigna. Sin embargo, su forma de crecimiento (desarrollo) tiene permeabilidad y en gran número de casos, no se encuentran bordes claros del padecimiento con respecto de las vísceras que estan en los alrededores. Hay muchos casos en que las arterias, venas y nervios importantes se encuentran dentro del linfangioma en lugar de estar apretados por él.

De los casos de linfangioma, los que generan en la cerviz se denominan linfangioma cervical. Morfológicamente se caracterizan por la tendencia a formar quistes y tumores de gran tamaño. Hablando de la relación con las vísceras que se encuentran en los alrededores, el linfangioma se desarrolla infiltrándose hacia ellos. Por otra parte, en algunos casos el linfangioma presiona las arterias, venas y nervios importantes (nervio facial-ramo submaxilar (mandibular), nervio simpático de la cerviz, nervio sublingual, nervio recurrente, nervio laríngeo superior).

Terapia OK-432

La terapia OK-432 es un tratamiento que inyecta OK-432 (Picibanil) intralesionalmente a los vasos linfáticos para lograr el encogimiento y/o la desaparición del linfangioma. La aplicación de este tratamiento se inició en 1986 y el primer caso exitoso fue reportado en 1987. Desde entonces y mediante investigaciones en equipo, se han reconocido tanto el incremento de casos exitosos como su alta utilidad.

OK-432 es una mezcla liofilizada del virus Su del tercer tipo del streptococus hemolítico (inglés: hemolytic streptococcus o streptococcus pyogenes) del Grupo A, el cual ha sido incubado con penicilina G. Este producto ya ha perdido la contagiosidad del streptococus hemolítico y bioquímicamente se han perdido también completamente las características de: síntesis con ácidos grasos; síntesis con proteína, síntesis con ácidos nucléicos; producción de streptolisin-O y -S (inglés: streptolysin). Sin embargo, todavía persiste algo de habilidad para disolver glucosa y la característica típica de la enzima.

Momento para iniciar el Tratamiento

No existe ninguna edad específica para iniciar el tratamiento. Sin embargo, debido a que la fiebre y turgencia son complicaciones inherentes al efectuar el tratamiento, sería recomendable, de ser posible, efectuar el procedimiento 3 a 4 meses después del nacimiento. No obstante, se han reportado casos de dosis a recien nacidos y a fetos. No hay problemas en particular, pero se requiere prudencia en la dosis.

Evaluación Médica Inicial

1) Evaluación por imagen

Tomar fotografías de parte afectada (incluyendo la medición del tumor); examen de ultrasonido (medición de tumor, en particular la altura y la profundidad); MRI (es importante retratar la linfa para describir el rango de infiltración y para pronosticar el efecto); quística-linfangiografía ( es indispensable para poder diagnosticar la intercomunicación entre los linfangiomas).

2) Examen de sangre

No se requiere en particular. Sin embargo, es deseable que se realice un examen general de sangre y de función hepática.

3) Examen de hipersensibilidad

Es importante realizar el examen para saber la existencia de hipersensibilidad a las medicinas de penicilina. En principio, si se tienen antecedentes de síntomas de choque, no se debe dosificar OK-432.

Método

La medicina para la inyección parcial (local) se prepara disolviendo OK-432 en suero fisiológico, manteniendo una densidad de 0.1KE/ml. Según los casos, se utilizan soluciones de OK-432 con densidad de 0.05KE/ml (principalmente para los recién nacidos); de 0.2KE/ml (para los casos que no han observado suficiente efecto); y la solución de 5ml, formada mezclando 3ml del liquido lidocaíno al 0.5% y 2ml de suero fisiológico, para las zonas donde se presenta el dolor sordo.

Después de desinfectar la parte afectada con el liquido povidon-iodo (ingles: povidone-iodine) [isodine], se anestesia localmente. En caso de que se espere retirar una gran cantidad de fluido quístico, puncionar con una jeringa y extraer la mayor cantidad posible. Si el líquido extraído fue más de 20ml, se debe inyectar 20ml de la solución OK-432 sin importar la densidad de la solución. En caso de ser menos de 20ml del líquido extraído, se deberá inyectar localmente la misma cantidad de solución OK-432. Para los casos que sean difíciles de extraer por tratarse de un conglomerado de pequeños quistes, introduzca la jeringa en el centro del tumor, insertando la solución OK-432 lenta y continuamente, mueva la aguja hacia delante y hacia atrás hasta que encuentre la zona donde sea posible de insertar fácilmente la solución. Inyecte la solución OK-432 a la zona arriba mencionada hasta que el tumor este ligeramente hinchado.

La cantidad de inyección varía conforme al tamaño de tumor. Sin embargo, la cantidad total de inyección no debe ser mayor a 20ml. Para confirmar el éxito de la punción hacia el interior del quiste, es útil la linfangiografia quística durante la cirugía. La alta velocidad de inyección podría causar dolor sordo durante la inyección local, por lo tanto es importante inyectar lo más lento posible.

Se supone que la cantidad total de la primera dosis de esta solución OK-432 no debe ser mayor a 2KE (20ml), sin embargo, la cantidad total de dosis durante toda la terapia no se ha determinado hasta la fecha. En caso de que se trate de un recién nacido y/o se pronostique que el síntoma opresivo se agrave por el tratamiento, disminuya la cantidad de dosis la primera vez y al observar el paciente, aumente o disminuya la cantidad apropiadamente.

El intervalo de cada tratamiento debe ser de 5 a 6 semanas (es importante dejar pasar este tiempo y no acortarlo). No obstante, si no se presenta ninguna reacción típica de enconamiento (reacción exotérmica; ligera tumefacción y rubicundez en las partes afectadas) después de la primera dosis, debe inyectar nuevamente después de una semana.

Reacción

Inmediatamente después de la dosis de OK-432, es importante tener cuidado con los síntomas de hipersensibilidad. La reacción típica incluye el acceso de fiebre de 38 a 39 grados centígrados, aproximadamente seis horas después de la inyección. En esta terapia es importante saber la existencia de reacción de enconamiento a este OK-432. Al confirmar el acceso de fiebre, se utilizan antipiréticos (como indometacina). Es fácil de controlar la fiebre. Normalmente esta fiebre durara por 2 o 3 días. También se presentan ligera rubicundez, tumefacción y dolor sordo en la parte afectada junto con el acceso de fiebre. Este dolor sordo quiere decir una molestia que se presenta al presionar la parte afectada. No se requiere algún remedio en particular. Por lo general, estas reacciones seguirán durante 3 o 5 días. Hay casos en que el síntoma opresivo hacia las vísceras que se encuentra en los alrededores se incrementa por la tumefacción transitoria del linfangioma, la cual es inherente a esta terapia. En general, el tipo linfangioma quístico tiene como característica que durante un mes desde la inyección, no cambiara en tamaño. Luego empieza a encogerse con rapidez y, en los casos más exitosos, existe una tendencia a desaparecer completamente en unos días (según los comentarios de los familiares del paciente). Para los casos que presentan encogimiento insuficiente, nuevamente debe inyectar OK-432 después de 5 o 6 semanas desde la dosis anterior. Se ha reportado que el número de inyecciones adicionales es, en promedio, de 2 veces para linfangioma quístico y 6 veces para el tipo esponjoso.

En las investigaciones organizadas por la Sociedad de Investigadores de Linfangioma Infantil, al observar las reacciones con únicamente 2 dosis de OK-432 a linfangioma quístico, se han reconocido muchos casos sin ningún efecto hasta 6 semanas después de la primera inyección pero si desaparecieron íntegramente al realizar reevaluación después de 6 meses de la primera inyección. En todo caso, es importante que no disminuya el intervalo de los tratamientos.

Determinación de efectos por el tratamiento

La determinación de efectos se realiza 5 o 6 semanas después de la inyección. Es suficiente por la observación científica pero se realiza la determinación incluyendo las observaciones a través del ultrasonido y de MRI. La determinación de efectos se agrupa en 4 etapas siguientes.

Efecto notable

* Desaparición integra del tumor

* Encogimiento casi total quedando únicamente pequeñas masas, además con excelente resultado cosmético.

Efecto

* Encogimiento del tumor en mas del 50%.

* Suficiente resultado cosmético.

Encogimiento

* Encogimiento del tumor en menos del 50%.

* Con ligera concavidad.

Sin efecto

* Los que no han presentado encogimiento.

Resultado del Tratamiento

Existen 46 casos atendidos que han escogido esta terapia OK-432 como primera alternativa de tratamiento y han pasado mas de 6 meses desde el inicio de la terapia. De estos 46 casos, 23 fueron de la categoría de “Notable efecto” y 8 casos obtuvieron “Efecto”, es decir, el 67% del total fue provechoso. Por otro lado, atendimos a 13 casos de la linfangioma cervical y obtuvimos 10 casos de “Notable efecto” y 2 de “Efecto”, en el 92% de casos de linfangioma cervical dio un resultado muy positivo.

El resultado según el tipo del linfangioma indica que: obtuvimos 19 casos de “Notable efecto” y 3 casos de “Efecto” de los 24 en total, es decir, el 92% de los casos de linfangioma quístico logró buen resultado. Por otro lado, atendimos a 18 casos de linfangioma esponjoso, de los cuales 3 casos fueron de “Efecto notable” y 5 de “Efecto”, representando el 44% de todos los casos atendidos.

En caso de los 4 casos del tipo mixto, un caso dio notable efecto, es decir, el 25% fue exitoso.

De 13 casos del linfangioma cervical, el tipo quístico se encuentra en 11 casos, presentando 9 casos de “Efecto notable” y 2 de “Efecto”. Se puede decir que esta terapia funcionó excelentemente a todos los casos de linfangioma cervical.

Por otro lado, el único caso del tipo esponjoso no logro tener efecto y el caso del tipo mixto cumplió con “Notable efecto”.

Es frecuente encontrar casos de linfangioma cervical que presentan linfangioma quístico y esto podría ser una de las causas del éxito de la terapia OK-432 para linfangioma cervical.

Función en Procedimiento

Se ha confirmado que al inyectar la solución OK-432 en partes afectadas de linfangioma, se presentan las siguientes reacciones: inflamación (enconamiento), inducción de macrófago, producción de citocain (ingles: cytokines) como TNF(Tumor Necrosis Factor) que tiene permeabilidad del tejido intradérmico. Por otro lado, también se ha observado el incremento de la densidad nuclear de las células intradérmicas en la imagen del tejido del linfangioma encogido incompletamente, el cual haya sido resecado. Por estas observaciones, la función del procedimietno sería que se promueva la evacuación de la linfa que se encuentra dentro del quiste y los vasos se logren encoger. Además se considera que esto es la razón para obtener el alto porcentaje en encogimiento del linfangioma quístico.

Tratamiento para los casos “sin efectos”

El resultado del tratamiento para los casos de tipo esponjoso y mixto todavía no ha sido satisfactorio. Sin embargo, por conjetura de la función de esta terapia, se considera que los casos del linfangioma con gran porcentaje del tejido stroma tienen un límite en el encogimiento. En ese caso (para ambos tipos esponjoso y mixto) se realiza de 5 a 6 veces la terapia OK-432 y se considera la necesidad de continuar o suspender la terapia OK-432, según el resultado de MRI además de las observaciones de efectos en el volumen de tumor.

Para los casos que hayan terminado la terapia y sea posible realizar una cirugía, debe considerarse introducir el tratamiento quirúrugico. Después de concluir la terapia OK-432, en la mayoría de los casos es suficiente la resección parcial en vez de la extirpación total. Al resecar, no se observó cicatrización en la piel alrededor donde se introdujo la inyección OK-432 ni en los tejidos que se encuentran en los alrededores. La cicatrización y la fibrosis del linfangioma es muy leve. Para la resección parcial el hecho de la terapia OK-432 no será desventaja para cirugías futuras.

La terapia OK-432 para el linfangioma que haya quedado después de la cirugía

En algunos casos, aunque haya sido diagnosticado como linfangioma quístico en la primera consulta médica, la intercomunicación entre los linfangiomas fue impedida por la cirugía; en caso de que no subsista el linfangioma quístico, la efectividad de la terapia OK-432 disminuye después de la operación.

Por lo tanto, es muy importante ejecutar la terapia OK-432 como primera alternativa de tratamiento, antes de que se realice cualquier cirugía.

